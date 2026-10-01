Ηράκλειο Κρήτης: Ακινητοποιήθηκε πλοίο με 777 επιβάτες λόγω προβλήματος στον κάβο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη

Ηράκλειο Κρήτης: Ακινητοποιήθηκε πλοίο με 777 επιβάτες λόγω προβλήματος στον κάβο

Εμπλοκή κάβου στο σύστημα πρόωσης του «EUROCHAMPION JET»

Ηράκλειο Κρήτης: Ακινητοποιήθηκε πλοίο με 777 επιβάτες λόγω προβλήματος στον κάβο
Μηνάς Τσαμόπουλος
Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης κατά τη διαδικασία αποπλού του ταχύπλοου επιβατηγού-οχηματαγωγού (Τ/Χ-Ε/Γ-Ο/Γ) «EUROCHAMPION JET», σημαίας Κύπρου, όταν διαπιστώθηκε εμπλοκή κάβου στο σύστημα πρόωσης του πλοίου.

Το πλοίο είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο για Θήρα, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Σύρο και Πειραιά, μεταφέροντας 777 επιβάτες και 4 επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα.

Αυτή την ώρα γίνονται προσπάθειες για την απεμπλοκή του κάβου με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να επιτραπεί η ασφαλής αναχώρηση του πλοίου για τον προορισμό του.
Μηνάς Τσαμόπουλος

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