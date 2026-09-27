AUTO ATHINA: Ξεκινάει η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ στην Ελλάδα

Οι εκτιμήσεις των διοργανωτών ανεβάζουν τον πήχη πολύ ψηλά και στην επισκεψιμότητα. Αναμένονται περισσότερες από 150.000 επισκέψεις στις εννέα ημέρες λειτουργίας, με ενδιαφέρον όχι μόνο από την Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και από επισκέπτες γειτονικών χωρών. Για σύγκριση, η διοργάνωση του 2024 είχε προσελκύσει περισσότερους από 70.000 επισκέπτες, ενώ η φετινή έκθεση είναι σχεδόν διπλάσια σε όγκο.

Από τις 3 έως και τις 11 Οκτωβρίου , τα Hall 3 και Hall 4 του Metropolitan Expo θα μετατραπούν σε μια τεράστια βιτρίνα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Ευρωπαϊκές, ιαπωνικές, κορεατικές και κινεζικές εταιρείες, premium κατασκευαστές, ηλεκτρικά αυτοκίνητα νέας γενιάς, υβριδικά και plug-in hybrid, SUV, μικρά αυτοκίνητα πόλης, επαγγελματικά και μοντέλα υψηλών επιδόσεων θα βρίσκονται συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο.

Και το μέγεθος της φετινής διοργάνωσης ξεπερνά τα ελληνικά δεδομένα. Με 52 μάρκες αυτοκινήτων , η AUTO ATHINA καταγράφει αριθμό-ρεκόρ συμμετοχών για τη χώρα μας και, με βάση τα μέχρι σήμερα ανακοινωμένα στοιχεία των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων, βρίσκεται στην κορυφή των ευρωπαϊκών εκθέσεων αυτοκινήτου του 2026 ως προς τον αριθμό των συμμετεχουσών μαρκών.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει πλέον αρχίσει. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου , ανοίγουν στο Metropolitan Expo οι πύλες της AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ , της μεγαλύτερης έκθεσης αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

52 μάρκες και πρεμιέρες που φέρνουν την Αθήνα στο ευρωπαϊκό προσκήνιο

Το μεγάλο όπλο της AUTO ATHINA 2026 είναι η πρωτοφανής εκπροσώπηση της αγοράς. Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι Alfa Romeo, Alpine, Audi, BMW, Buggy Motors, BYD, Changan Deepal, Chery, Citroën, Cupra, Dacia, DS Automobiles, EVEASY, Farizon, Fiat, Foton, GAC Aion, Geely, Hyundai, iCAUR, Ineos, Jaecoo, Jeep, KGM, Kia, Leapmotor, Lepas, Lexus, Linktour, Lynk & Co, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG Motor, MINI, Nio, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, SEAT, Škoda, smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, XPeng και Zeekr.

Παρούσες θα είναι επίσης οι Executive Lease και Instacar.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η Αθήνα δεν θα φιλοξενήσει απλώς αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη στην αγορά. Για αρκετές εταιρείες η AUTO ATHINA μετατρέπεται σε χώρο επίσημων αποκαλύψεων, με πανελλαδικές αλλά και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες.

Η BMW, για παράδειγμα, έχει ετοιμάσει μία από τις ισχυρότερες παρουσίες της διοργάνωσης. Η νέα αμιγώς ηλεκτρική BMW i3 και η ολοκαίνουργια BMW X5 θα πραγματοποιήσουν την πανελλαδική τους πρεμιέρα, ενώ η νέα BMW Σειρά 7 θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι στις 8 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί στην Αθήνα ευρωπαϊκή πρεμιέρα νέου μοντέλου της γενιάς Neue Klasse.

Η BYD έρχεται στο Metropolitan Expo με ιδιαίτερα μεγάλη παρουσία και τέσσερις ελληνικές πρεμιέρες. Το νέο DOLPHIN G DM-i, το plug-in hybrid pick-up BYD SHARK, το ανανεωμένο SEAL και το εντυπωσιακό DENZA Z9GT θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, πλαισιωμένα από σχεδόν ολόκληρη την εξηλεκτρισμένη γκάμα της εταιρείας.

Ξεχωριστή πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ετοιμάζει και η Citroën. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό C3 Aircross OUTDOOR Extended Range θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στην Ευρώπη, μαζί με τα e-C3 Collection και C3 Aircross Hybrid Collection.

Παράλληλα, η AUTO ATHINA θα αποτελέσει το σημείο επίσημης εισόδου νέων ονομάτων στην ελληνική αγορά. Η EVEASY, για παράδειγμα, θα κάνει εκεί την πρώτη επίσημη παρουσία της στην Ελλάδα με τα ηλεκτρικά GSE, EWIND και EV3, με τα δύο πρώτα να πραγματοποιούν πανελλαδική πρεμιέρα.

Αυτές είναι μόνο οι πρεμιέρες που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί, καθώς μέχρι το άνοιγμα των πυλών αναμένονται και νέες ανακοινώσεις. Και αυτό ακριβώς δείχνει πόσο έχει αλλάξει το μέγεθος της φετινής διοργάνωσης: η Αθήνα δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως σταθμός παρουσίασης αυτοκινήτων που έχουν ήδη εμφανιστεί αλλού, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις ως ευρωπαϊκό σημείο αποκάλυψης νέων μοντέλων.

Η έκθεση, όμως, δεν θα περιοριστεί στα στατικά περίπτερα. Θα υπάρχουν επιλεγμένα test drives, ειδικές παρουσιάσεις, events και τεχνολογικές επιδείξεις, με επίκεντρο την ηλεκτροκίνηση, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, τη συνδεσιμότητα, το λογισμικό και τις νέες υπηρεσίες κινητικότητας.

Στην πράξη, πρόκειται περισσότερο για μια μεγάλη γιορτή αυτοκινήτου και τεχνολογίας παρά για μία παραδοσιακή στατική έκθεση. Ο επισκέπτης θα μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να δει συγκεντρωμένη σχεδόν ολόκληρη την αγορά, να συγκρίνει μοντέλα, να γνωρίσει νέες μάρκες και να δει από κοντά τεχνολογίες που θα περάσουν στα αυτοκίνητα των επόμενων ετών.

Σημαντική είναι και η παρουσία των χορηγών. Ονομαστικός Χορηγός είναι η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, Χρυσός Χορηγός η CrediaBank, ενώ χορηγοί της διοργάνωσης είναι η DEKRA Imperial και η ΕΚΟ. Η παρουσία εταιρειών από τον χώρο της ασφάλισης, της χρηματοδότησης, του τεχνικού ελέγχου, του leasing και της ενέργειας διευρύνει ακόμη περισσότερο το περιεχόμενο της έκθεσης γύρω από ολόκληρο το οικοσύστημα του σύγχρονου αυτοκινήτου.

Εισιτήρια: Γιατί συμφέρει η online αγορά πριν από την έκθεση

Με δεδομένο ότι οι διοργανωτές αναμένουν ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση, ειδικά τα δύο Σαββατοκύριακα, όσοι σχεδιάζουν να επισκεφθούν την AUTO ATHINA καλό είναι να έχουν προμηθευτεί το εισιτήριό τους νωρίτερα και ηλεκτρονικά μέσω του more.com.

Η online τιμή είναι 12 ευρώ ανά άτομο, ενώ η αγορά από τα ταμεία της έκθεσης διαμορφώνεται στα 13 ευρώ. Η διαφορά είναι ένα ευρώ ανά εισιτήριο, όμως το ουσιαστικό πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής αγοράς είναι ότι ο επισκέπτης έχει ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριό του και περιορίζει την αναμονή στα εκδοτήρια σε ημέρες κατά τις οποίες αναμένεται πολύ μεγάλη κίνηση.

Παράλληλα, η έκθεση παραμένει ιδιαίτερα προσιτή για οικογένειες. Τα παιδιά έως και 12 ετών εισέρχονται δωρεάν, όπως και τα ΑμεΑ, ενώ δωρεάν είναι και το parking του Metropolitan Expo. Αυτό σημαίνει ότι μία οικογένεια δύο ενηλίκων με δύο παιδιά έως 12 ετών μπορεί να επισκεφθεί την έκθεση με 24 ευρώ συνολικά, εφόσον αγοράσει ηλεκτρονικά τα δύο εισιτήρια των ενηλίκων.

Για όσους δεν επιθυμούν να μετακινηθούν με αυτοκίνητο, η πρόσβαση μπορεί να γίνει με Μετρό ή Προαστιακό έως το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ θα λειτουργεί δωρεάν μεταφορά με πούλμαν από το αεροδρόμιο προς το Metropolitan Expo και αντίστροφα.

Η AUTO ATHINA 2026 θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 14:00–21:00, ενώ Σάββατο και Κυριακή από 10:00 έως 21:00. Η διοργάνωση ξεκινά το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Όλα δείχνουν ότι το Metropolitan Expo θα γνωρίσει εννέα ημέρες πρωτοφανούς κίνησης. Με 52 μάρκες, εκατοντάδες αυτοκίνητα, νέες εταιρείες που εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σημαντικές πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες και περισσότερους από 150.000 αναμενόμενους επισκέπτες, η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ δεν είναι απλώς η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ στη χώρα.

Είναι ένα μεγάλο ραντεβού της ελληνικής αγοράς με το μέλλον του αυτοκινήτου — και, για εννέα ημέρες, η Αθήνα γίνεται μία από τις πρωτεύουσες της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης.