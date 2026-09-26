Ηράκλειο: Στον ανακριτή ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες - Στο μικροσκόπιο τα αρχεία παιδικής πορνογραφίας
Ηράκλειο: Στον ανακριτή ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες - Στο μικροσκόπιο τα αρχεία παιδικής πορνογραφίας
Οι Αρχές εξετάζουν εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία που εντοπίστηκαν στην κατοχή του - Αναζητούν την προέλευσή τους και τυχόν σύνδεση με άγνωστα περιστατικά
Στον εισαγγελέα και τον ανακριτή οδηγείται ο 40χρονος που συνελήφθη στο Ηράκλειο και κατηγορείται για σειρά επιθέσεων και παρενοχλήσεων σε νεαρές γυναίκες, την ώρα που οι Αρχές ανοίγουν ένα δεύτερο, ιδιαίτερα σοβαρό σκέλος στην έρευνα: τα εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία που εντοπίστηκαν στην κατοχή του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές, πρόκειται για περισσότερα από 400 ψηφιακά αρχεία με υλικό που αφορά ανήλικα παιδιά, ενώ το σύνολο του κατασχεθέντος ψηφιακού υλικού έχει ήδη περάσει στα χέρια των ειδικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα στελέχη της ΔΕΕ, επιχειρούν πλέον να «ξεκλειδώσουν» τα ψηφιακά ίχνη και να διαπιστώσουν από πού προέρχεται το επίμαχο οπτικό υλικό, πότε δημιουργήθηκε, με ποιον τρόπο έφτασε στην κατοχή του 40χρονου και εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με πραγματικά περιστατικά και πρόσωπα.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ταυτοποίηση των προσώπων που εμφανίζονται στα αρχεία, καθώς οι Αρχές θέλουν να διακριβώσουν εάν το υλικό αφορά καταγεγραμμένα περιστατικά που έχουν ήδη απασχολήσει τις Αρχές ή εάν υπάρχουν άγνωστα μέχρι σήμερα θύματα.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που βρίσκονται υπό αστυνομική διερεύνηση, σε ένα από τα αρχεία φέρεται να εμφανίζεται παιδί ηλικίας περίπου τεσσάρων ετών, για το οποίο εξετάζεται εάν μπορεί να υπάρχει συγγενική σχέση με τον 40χρονο. Το συγκεκριμένο στοιχείο, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί και αποτελεί αντικείμενο της εν εξελίξει έρευνας, με τις Αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν την ταυτότητα του παιδιού και την προέλευση του συγκεκριμένου αρχείου.
Το ψηφιακό υλικό αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά κομμάτια της έρευνας, καθώς οι αστυνομικοί δεν περιορίζονται μόνο στην καταγραφή των αρχείων, αλλά επιχειρούν να αναζητήσουν τα ψηφιακά ίχνη που μπορεί να οδηγήσουν στην πηγή τους.
Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τις καταγγελίες των γυναικών που φέρεται να παρακολουθούσε ο 40χρονος, ενώ εξετάζεται εάν υπάρχουν και άλλα περιστατικά ή άλλα πρόσωπα που δεν έχουν ακόμη απευθυνθεί στις Αρχές.
Ο 40χρονος αναμένεται πλέον να βρεθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει τις καταγγελίες για τις επιθέσεις και τα ευρήματα από την έρευνα στο σπίτι του.
Η έρευνα των αστυνομικών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι τι κρύβεται πίσω από τα εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία και εάν η ανάλυσή τους θα οδηγήσει σε νέα πρόσωπα, νέα περιστατικά ή ακόμη και σε νέα θύματα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές, πρόκειται για περισσότερα από 400 ψηφιακά αρχεία με υλικό που αφορά ανήλικα παιδιά, ενώ το σύνολο του κατασχεθέντος ψηφιακού υλικού έχει ήδη περάσει στα χέρια των ειδικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα στελέχη της ΔΕΕ, επιχειρούν πλέον να «ξεκλειδώσουν» τα ψηφιακά ίχνη και να διαπιστώσουν από πού προέρχεται το επίμαχο οπτικό υλικό, πότε δημιουργήθηκε, με ποιον τρόπο έφτασε στην κατοχή του 40χρονου και εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με πραγματικά περιστατικά και πρόσωπα.
Επιχειρούν την ταυτοποίηση προσώπων που εμφανίζονται στα αρχεία
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ταυτοποίηση των προσώπων που εμφανίζονται στα αρχεία, καθώς οι Αρχές θέλουν να διακριβώσουν εάν το υλικό αφορά καταγεγραμμένα περιστατικά που έχουν ήδη απασχολήσει τις Αρχές ή εάν υπάρχουν άγνωστα μέχρι σήμερα θύματα.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που βρίσκονται υπό αστυνομική διερεύνηση, σε ένα από τα αρχεία φέρεται να εμφανίζεται παιδί ηλικίας περίπου τεσσάρων ετών, για το οποίο εξετάζεται εάν μπορεί να υπάρχει συγγενική σχέση με τον 40χρονο. Το συγκεκριμένο στοιχείο, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί και αποτελεί αντικείμενο της εν εξελίξει έρευνας, με τις Αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν την ταυτότητα του παιδιού και την προέλευση του συγκεκριμένου αρχείου.
Το ψηφιακό υλικό αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά κομμάτια της έρευνας, καθώς οι αστυνομικοί δεν περιορίζονται μόνο στην καταγραφή των αρχείων, αλλά επιχειρούν να αναζητήσουν τα ψηφιακά ίχνη που μπορεί να οδηγήσουν στην πηγή τους.
Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τις καταγγελίες των γυναικών που φέρεται να παρακολουθούσε ο 40χρονος, ενώ εξετάζεται εάν υπάρχουν και άλλα περιστατικά ή άλλα πρόσωπα που δεν έχουν ακόμη απευθυνθεί στις Αρχές.
Ο 40χρονος αναμένεται πλέον να βρεθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει τις καταγγελίες για τις επιθέσεις και τα ευρήματα από την έρευνα στο σπίτι του.
Η έρευνα των αστυνομικών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι τι κρύβεται πίσω από τα εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία και εάν η ανάλυσή τους θα οδηγήσει σε νέα πρόσωπα, νέα περιστατικά ή ακόμη και σε νέα θύματα.
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