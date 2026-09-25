Φωτιά τώρα στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος στον Πύργο, σηκώθηκαν 3 αεροπλάνα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Πύργος

Φωτιά τώρα στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος στον Πύργο, σηκώθηκαν 3 αεροπλάνα

Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 3 πυροσβεστικά αεροπλάνα

Φωτιά τώρα στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος στον Πύργο, σηκώθηκαν 3 αεροπλάνα
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος, του Πύργου, στην Ηλεία.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, και έξι οχήματα, ενώ αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα.



Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

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