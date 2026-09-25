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Φωτιά τώρα στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος στον Πύργο, σηκώθηκαν 3 αεροπλάνα
Φωτιά τώρα στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος στον Πύργο, σηκώθηκαν 3 αεροπλάνα
Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 3 πυροσβεστικά αεροπλάνα
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος, του Πύργου, στην Ηλεία.
Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, και έξι οχήματα, ενώ αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα.
Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.
Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, και έξι οχήματα, ενώ αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 25, 2026
Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.
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