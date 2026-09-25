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Ψηφιακό Φροντιστήριο 2026 - 2027: Πρόσκληση για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς - Οι ειδικότητες, τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες
Ψηφιακό Φροντιστήριο 2026 - 2027: Πρόσκληση για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς - Οι ειδικότητες, τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες
Από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2026 οι αιτήσεις - Ποιες ειδικότητες μπορούν να συμμετάσχουν
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για την παροχή ψηφιακής εκπαίδευσης στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, κατά το σχολικό έτος 2026-2027, απευθύνει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Οι εκπαιδευτικοί στο Ψηφιακό Φροντιστήριο διδάσκουν το απόγευμα μετά το πέρας μαθημάτων των Ημερησίων Λυκείων μέχρι 9 ώρες των 45 λεπτών την εβδομάδα με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία και στο υπόλοιπο ωράριό τους παρέχουν ασύγχρονη εξ αποστάσεως προετοιμασία της διδασκαλίας, προσφέρουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση και προετοιμασία δοκιμασιών.
Πιο αναλυτικά, οι εκπαιδευτικοί ασκούν τα εκπαιδευτικά καθήκοντά τους στους κάτωθι αναφερόμενους τομείς:
-ανάπτυξη προγράμματος σπουδών για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά και δεν διαθέτουν πρόγραμμα σπουδών,
-σχεδιασμός και ανάπτυξη του προγράμματος των διαδικτυακών μαθημάτων με βάση τα θέματα που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις,
-δημιουργία ενότητας με περιγραφή των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, δραστηριοτήτων και μεθόδων αξιολόγησης,
-διδασκαλία μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο, διάρκειας 45 λεπτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας,
-ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, μέσω παρουσιάσεων, κουΐζ και άλλων πηγών πολυμέσων για την ενίσχυση της μάθησης,
-αξιολόγηση και ανατροφοδότηση η οποία επιτυγχάνεται μέσω σχεδιασμού και διαχείρισης διαδικασιών για την αξιολόγηση της κατανόησης του υλικού από τους μαθητές και
-άλλες δραστηριότητες συναφείς με την διδασκαλία των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων
-Διαβάστε το έγγραφο, εδώ.
Σε περίπτωση μη κάλυψης των αναγκών του Ψηφιακού Φροντιστηρίου με αποσπάσεις διορισμένων εκπαιδευτικών, δύνανται να προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους αξιολογικούς πίνακες ΑΣΕΠ με απαραίτητη προϋπόθεση την πενταετή διδακτική εμπειρία.
Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΕΠ, εδώ.
Οι εκπαιδευτικοί στο Ψηφιακό Φροντιστήριο διδάσκουν το απόγευμα μετά το πέρας μαθημάτων των Ημερησίων Λυκείων μέχρι 9 ώρες των 45 λεπτών την εβδομάδα με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία και στο υπόλοιπο ωράριό τους παρέχουν ασύγχρονη εξ αποστάσεως προετοιμασία της διδασκαλίας, προσφέρουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση και προετοιμασία δοκιμασιών.
Πιο αναλυτικά, οι εκπαιδευτικοί ασκούν τα εκπαιδευτικά καθήκοντά τους στους κάτωθι αναφερόμενους τομείς:
-ανάπτυξη προγράμματος σπουδών για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά και δεν διαθέτουν πρόγραμμα σπουδών,
-σχεδιασμός και ανάπτυξη του προγράμματος των διαδικτυακών μαθημάτων με βάση τα θέματα που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις,
-δημιουργία ενότητας με περιγραφή των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, δραστηριοτήτων και μεθόδων αξιολόγησης,
-διδασκαλία μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο, διάρκειας 45 λεπτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας,
-ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, μέσω παρουσιάσεων, κουΐζ και άλλων πηγών πολυμέσων για την ενίσχυση της μάθησης,
-αξιολόγηση και ανατροφοδότηση η οποία επιτυγχάνεται μέσω σχεδιασμού και διαχείρισης διαδικασιών για την αξιολόγηση της κατανόησης του υλικού από τους μαθητές και
-άλλες δραστηριότητες συναφείς με την διδασκαλία των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων
-Διαβάστε το έγγραφο, εδώ.
Σε περίπτωση μη κάλυψης των αναγκών του Ψηφιακού Φροντιστηρίου με αποσπάσεις διορισμένων εκπαιδευτικών, δύνανται να προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους αξιολογικούς πίνακες ΑΣΕΠ με απαραίτητη προϋπόθεση την πενταετή διδακτική εμπειρία.
Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΕΠ, εδώ.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
Τι δικαιολογητικά απαιτούνται
-αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υπεύθυνη δήλωση,
-βιογραφικό σημείωμα,
-τίτλους σπουδών, εφόσον υπάρχουν,
-πιστοποιημένη γνώση ΤΠΕ,
-βεβαίωση εμπειρίας σε πανελλαδικές εξετάσεις,
-βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας,
-βιντεοσκοπημένο μάθημα διάρκειας 4 έως 7 λεπτών.
Το βιντεοσκοπημένο μάθημα αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο της διαδικασίας και πρέπει να αφορά ενότητα από πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα που έχει δηλώσει ο υποψήφιος. Στο βίντεο πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζεται το πρόσωπο του εκπαιδευτικού, διαφορετικά το μάθημα δεν λαμβάνεται υπόψη και ο υποψήφιος αποκλείεται.
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