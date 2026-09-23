Εξειδίκευση, νέες δεξιότητες και δυνατότητα μοριοδότησης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου

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Ο νέος κύκλος προγραμμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Παντείου Πανεπιστημίου
σε συνεργασία με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Easy Education
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τη δυνατότητα εγγραφής να παραμένει ανοιχτή έως τις 30 Σεπτεμβρίου
.
Για όσους επιδιώκουν να εξελίξουν το επαγγελματικό τους προφίλ, να εμβαθύνουν σε ένα αντικείμενο ή να αποκτήσουν εξειδίκευση σε έναν νέο τομέα, οι διαθέσιμες επιλογές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων γνωστικών πεδίων: από τη διοίκηση και την εκπαίδευση έως την ψυχολογία, την εγκληματολογία και τον τουρισμό.
Παράλληλα, επιλεγμένα προγράμματα παρέχουν δυνατότητα μοριοδότησης
, προσφέροντας ένα επιπλέον πλεονέκτημα σε όσους ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των προσόντων τους σε διαδικασίες στις οποίες η σχετική επιμόρφωση αναγνωρίζεται.
Προγράμματα που έχουν ήδη ξεχωρίσει
Ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές, ορισμένα προγράμματα συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον:
Executive Προγράμματα για Στελέχη
→ Οι περισσότεροι επιλέγουν:
Διαχείριση Κρίσεων: Ηγεσία, Επικοινωνία και Επιχειρησιακή Ανθεκτικότητα
Δημόσιο & Εκπαίδευση
→ Οι περισσότεροι επιλέγουν:
Ετήσια Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) / Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων
→ Οι περισσότεροι επιλέγουν:
Βασικές Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Mini MBA)
Εγκληματολογία
→ Οι περισσότεροι επιλέγουν:
Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: Στο Μυαλό ενός Δράστη
Τουρισμός & Επικοινωνία
→ Οι περισσότεροι επιλέγουν:
Στρατηγικό Management για Στελέχη Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ψυχολογία & Συμβουλευτική
→ Οι περισσότεροι επιλέγουν:
Ψυχολογικό Τραύμα και Ψυχική Ανθεκτικότητα σε Παιδιά και Εφήβους
Διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, με διαφορετικές εφαρμογές και επαγγελματικές προοπτικές. Κοινός παρονομαστής είναι η δυνατότητα επιλογής μιας επιμόρφωσης που ανταποκρίνεται σε έναν συγκεκριμένο στόχο εξέλιξης και μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τις γνώσεις και τα προσόντα του εκπαιδευόμενου
.
Ποιο πρόγραμμα ανταποκρίνεται στους δικούς σας στόχους;
Με πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις διαθέσιμες, η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος δεν είναι πάντα αυτονόητη.
Γι’ αυτό δημιουργήθηκε το Panteion Card Game
: ένας διαφορετικός, διαδραστικός τρόπος εξερεύνησης των προγραμμάτων, μέσα από σύντομες ερωτήσεις που οδηγούν σε προτάσεις με βάση τα ενδιαφέροντα και τις επιλογές σας.
Παίξτε. Απαντήστε. Ανακαλύψτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει
.
Ανακαλύψτε το Panteion Card Game
Εγγραφές έως 30 Σεπτεμβρίου
Με τον νέο κύκλο να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, η δυνατότητα εγγραφής παραμένει ανοιχτή έως τις 30 Σεπτεμβρίου
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Εξειδίκευση σε ένα νέο πεδίο, ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων, ενίσχυση προσόντων ή αξιοποίηση της δυνατότητας μοριοδότησης, όπου αυτή προβλέπεται: κάθε πρόγραμμα μπορεί να εξυπηρετεί έναν διαφορετικό στόχο.
Ανακαλύψτε τις διαθέσιμες επιλογές και επιλέξτε εκείνη που ανταποκρίνεται στο δικό σας επόμενο βήμα.
Γιατί η επιμόρφωση δεν είναι απλώς ένας ακόμη τίτλος στο βιογραφικό. Μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική επένδυση στην επαγγελματική εξέλιξη.
Πληροφορίες & Επικοινωνία
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Παντείου Πανεπιστημίου
e-learning.panteion.gr
info@kedivim-panteion.gr
210 300 9703
Help Desk
: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00–18:00