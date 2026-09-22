«Το τρένο ήταν ένα κινούμενο φέρετρο»: Συγκλόνισαν οι καταθέσεις συγγενών στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη

Στη σημερινή διαδικασία κατέθεσε και η Μαρία Καρυστιανού, η Μαρία Ντόλκα, η Μαρία Νατσούρα και ο Παναγιώτης Βερζαμάνης





Στη σημερινή διαδικασία κατέθεσε και η , μητέρα της Μάρθης και πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα» η οποία ανέφερε πως υπήρξε αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος αλλά και τεράστια λάθη στην ανακριτική διαδικασία κατηγορώντας ευθέως τον εφέτη ανακριτή, Σωτήρη Μπακαΐμη.







Σε άλλο σημείο της κατάθεσης της, είπε πως «είδαμε ότι απουσίαζε τεράστιο υλικό ηχητικών και βίντεο» ενώ άφησε αιχμές για κατεύθυνση της ανάκρισης σε σχέση με τον Κώστα Καραμανλή και αναφέρθηκε στις ενέργειες του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας στον χώρο. «Ο κ. Αγοραστος που μπάζωσε τον χώρο με εταιρείες που συστήθηκαν μετά. Κανένας δεν έχει λογοδοτήσει για αυτά. Ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία εμπιστοσύνη. Το έγκλημα των



Η Μαρία Καρυστιανού χρειάστηκε να διακόψει την κατάθεση της λόγω μιας μικρής αδιαθεσίας.





«Την Αναστασία δεν την είχα για να μου την σκοτώσουν κάποιοι» Η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, ζήτησε απαντήσεις για το «έγκλημα», όπως χαρακτήρισε το δυστύχημα στα Τέμπη, αφήνοντας αιχμές για πολιτικές ευθύνες. «Να μας πουν αν ο Κουτσούμπας δεν είχε καμία βοήθεια εκείνο το βράδυ. Ήλπιζα να τραβήξει χειρόφρενο και να καλέσει την αστυνομία. Δεν χρωστούσα εγώ το παιδί μου στον Καραμανλή. Την Αναστασία δεν την είχα για να μου την σκοτώσουν κάποιοι. Το τρένο ήταν ένα κινούμενο φέρετρο. Έφαγαν την 717. Να δικάσετε με την λογική με την γνώση σας, με την καρδιά σας για να πω στην Αναστασία μου της πώς ότι αποδόθηκε δικαίωση», κατέθεσε.



Έξω από το δικαστήριο, η κυρία Ντόλκα ανέφερε μεταξύ άλλων: «τριάμιση χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στο δικαστήριο. Είπα όσα κράτησα τριάμισι χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για εμένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει όπως όλες οι μανάδες. Πού ήξερα ότι τόσο μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία μου, έξι μήνες φοιτήτρια στο Γεωπονικό. Κοίταγα πως να διασφαλίζω τα παιδιά μου ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο». Από την πλευρά του ο δικηγόρος της, Αστέριος Λαχανάς, σημείωσε: «η τεχνολογία έχει καταφέρει να κινούνται τα τρένα αυτόματα. Δυστυχώς κάποιοι κατηγορούμενοι ήδη και άλλοι που διαφεύγουν κατάφεραν να σκοτώσουν 57 ανθρώπους. Είναι βέβαιο ότι εκείνη την ημέρα απέτυχε το κράτος. Τώρα οι συγγενείς διεκδικούν να μην αποτύχει η δικαιοσύνη».



Κλείσιμο

Για ακόμη μια συνεδρίαση συγκλόνισαν το δικαστήριο οι καταθέσεις των συγγενών για την τραγωδία των Τεμπών Στη σημερινή διαδικασία κατέθεσε και η Μαρία Καρυστιανού και πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα» η οποία ανέφερε πως υπήρξε αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος αλλά και τεράστια λάθη στην ανακριτική διαδικασία κατηγορώντας ευθέως τον εφέτη ανακριτή, Σωτήρη Μπακαΐμη.Η κυρία Καρυστιανού ζήτησε απαντήσεις για τον θάνατο της κόρης της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως βρέθηκαν σε κάποιους χημικά εγκαύματα. Αναφέρθηκε και σε λάθη όπως είπε στην ιατροδικαστική εξέταση . «Όταν άνοιξα το φέρετρο είχε ένα σεντόνι που ήταν σχηματισμένο σαν ανθρώπινο σώμα. Και βλέπω στη μέση μια άσπρη σακούλα την άνοιξα για να ακουμπήσω ότι είχε μείνει και σε αυτή τη διαδικασία κρατώντας ένα - ένα τα κομμάτια, κάποια στιγμή πιάνω ένα οστό που είναι πολύ συγκεκριμένο στο σώμα αποχαιρετώ και κλείνω την σακούλα. Όταν βρήκα το κουράγιο να διαβάσω τα στοιχεία δεν αναφερόταν το οστό στις ιατροδικαστικές. Έτσι ζήτησα έλεγχο DNA. Η αιτία θανάτου είναι η απανθράκωση που είναι απαράδεκτη», ανέφερε.Σε άλλο σημείο της κατάθεσης της, είπε πως «είδαμε ότι απουσίαζε τεράστιο υλικό ηχητικών και βίντεο» ενώ άφησε αιχμές για κατεύθυνση της ανάκρισης σε σχέση με τον Κώστα Καραμανλή και αναφέρθηκε στις ενέργειες του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας στον χώρο. «Ο κ. Αγοραστος που μπάζωσε τον χώρο με εταιρείες που συστήθηκαν μετά. Κανένας δεν έχει λογοδοτήσει για αυτά. Ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία εμπιστοσύνη. Το έγκλημα των Τεμπών είναι ένα έγκλημα που αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία. Ακόμη και σήμερα δεν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος», περιέγραψε .Η Μαρία Καρυστιανού χρειάστηκε να διακόψει την κατάθεση της λόγω μιας μικρής αδιαθεσίας., ζήτησε απαντήσεις για το «έγκλημα», όπως χαρακτήρισε το δυστύχημα στα Τέμπη, αφήνοντας αιχμές για πολιτικές ευθύνες. «Να μας πουν αν ο Κουτσούμπας δεν είχε καμία βοήθεια εκείνο το βράδυ. Ήλπιζα να τραβήξει χειρόφρενο και να καλέσει την αστυνομία. Δεν χρωστούσα εγώ το παιδί μου στον Καραμανλή. Την Αναστασία δεν την είχα για να μου την σκοτώσουν κάποιοι. Το τρένο ήταν ένα κινούμενο φέρετρο. Έφαγαν την 717. Να δικάσετε με την λογική με την γνώση σας, με την καρδιά σας για να πω στην Αναστασία μου της πώς ότι αποδόθηκε δικαίωση», κατέθεσε.



«Δεν έκαναν σωστά την δουλειά τους και έδειξαν ανευθυνότητα» Η Μαρία Νατσούρα, μητέρα του Σωτήρη Καραγεωργίου, ζήτησε να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι της τραγωδίας. «Ζητάμε να βγει η αλήθεια να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που έφταιγαν. Αυτοί που είναι η αιτία για να χαθούν τόσοι άνθρωποι. Δεν έκαναν σωστά την δουλειά τους και έδειξαν ανευθυνότητα. Δεν είναι μόνο ο σταθμάρχης, δεν είναι μόνο οι συνάδελφοι τους που τον εγκατέλειψαν. Βγαίναν κάποιοι συνδικαλιστές και φώναζαν. Γιατί δεν τραβούσαν τον μοχλό. Η Hellenic Train γιατί άφηνε τα τρένα να λειτουργούν; Γιατί δεν ακολούθησαν τον κανονισμό; Γιατί δεν υπογράφηκαν οι συμβάσεις;», αναρωτήθηκε.



«Νονά, θα το δω να έρχεται απέναντι και θα πηδήξω» Ο Παναγιώτης Βερζαμάνης, νονός και θείος του Νίκου Ναλμπάντη αναφέρθηκε στις έλλειψη ασφάλειας και περίγραψε πως ο νεαρός μηχανοδηγός φοβόταν πάντα ένα δυστύχημα στον σιδηρόδρομο: «Έλεγε ο Νίκος στην γυναίκα μου: Νονά, θα το δω να έρχεται απέναντι και θα πηδήξω, θα γίνει κάτι μεγάλο και θα το δείξουν οι τηλεοράσεις, θα ρίξουν το φταίξιμο στους μηχανοδηγούς. Επιβεβαιώθηκε μέσα σε τρεις μήνες δυστυχώς»



Ο πατέρας του δεύτερου μηχανοδηγού Νίκου Ναλμπάντη έφερε στο δικαστήριο το επαγγελματικό τηλέφωνο του γιου του, ζητώντας να ερευνηθεί αν έχει στοιχεία που θα βοηθήσουν το δικαστήριο.



Η δίκη συνεχίζεται αύριο με νέες καταθέσεις συγγενών.