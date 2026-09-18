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Πέταξε παλιές πόρτες και ξύλα σε περιοχή του Ρυσίου στη Θεσσαλονίκη, δικογραφία σε βάρος 50χρονου
Πέταξε παλιές πόρτες και ξύλα σε περιοχή του Ρυσίου στη Θεσσαλονίκη, δικογραφία σε βάρος 50χρονου
Κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος
UPD:
Παλιές ξύλινες πόρτες, μπαλκονόπορτες και κομμάτια ξυλείας, κατηγορείται ότι πέταξε ανεξέλεγκτα 50χρονος σε περιοχή του Ρυσίου, στον Δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
Η παράνομη απόρριψη έγινε, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το πρωί της 18ης Ιουνίου 2026, από κοινού με άγνωστο συνεργό του.
Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν εις βάρος του 50χρονου δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την απόρριψη προκλήθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του χώρου, ενώ μεταβλήθηκε η φυσική μορφολογία του εδάφους, με αποτέλεσμα να καταστεί ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του.εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.
Η παράνομη απόρριψη έγινε, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το πρωί της 18ης Ιουνίου 2026, από κοινού με άγνωστο συνεργό του.
Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν εις βάρος του 50χρονου δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την απόρριψη προκλήθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του χώρου, ενώ μεταβλήθηκε η φυσική μορφολογία του εδάφους, με αποτέλεσμα να καταστεί ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του.εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.
UPD:
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