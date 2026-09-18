Είχαν αφήσει τον 54χρονο να φύγει από την ψυχιατρική κλινική στο Ηράκλειο λίγη ώρα πριν αυτοκτονήσει
Είχαν αφήσει τον 54χρονο να φύγει από την ψυχιατρική κλινική στο Ηράκλειο λίγη ώρα πριν αυτοκτονήσει
Η σύζυγός του είχε ειδοποιήσει την αστυνομία και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο για ψυχιατρική εξέταση - Δεν κρίθηκε αναγκαία η ακούσια νοσηλεία του
Την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του φέρεται να είχε εκφράσει ο 54χρονος που αυτοκτόνησε στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα η σύζυγός του να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της αστυνομίας. Ο άνδρας είχε μεταφερθεί για ψυχιατρική εξέταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ωστόσο δεν κρίθηκε ότι χρειαζόταν ακούσια νοσηλεία και λίγες ώρες αργότερα έδωσε τέλος στη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο 54χρονος γνωστοποίησε την πρόθεσή του, η σύζυγός του επικοινώνησε με την αστυνομία, ζητώντας βοήθεια.
Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν και τον μετέφεραν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση.
Μετά την εξέτασή του, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή, ενώ δεν κρίθηκε ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για ακούσια νοσηλεία και του επετράπη να αποχωρήσει από το νοσοκομείο.
Λίγες ώρες αργότερα, ο άνδρας έπεσε από τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου.
Στο σημείο κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο 54χρονος γνωστοποίησε την πρόθεσή του, η σύζυγός του επικοινώνησε με την αστυνομία, ζητώντας βοήθεια.
Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν και τον μετέφεραν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση.
Μετά την εξέτασή του, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή, ενώ δεν κρίθηκε ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για ακούσια νοσηλεία και του επετράπη να αποχωρήσει από το νοσοκομείο.
Λίγες ώρες αργότερα, ο άνδρας έπεσε από τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου.
Στο σημείο κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξε.
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