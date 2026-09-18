Στο Εφετείο η Ρούλα Πισπιρίγκου για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας, κρατούσε μπαστούνι, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρούλα Πισπιρίγκου Τζωρτζίνα Δολοφονία Εφετείο δίκη Πισπιρίγκου

Στο Εφετείο η Ρούλα Πισπιρίγκου για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας, κρατούσε μπαστούνι, δείτε βίντεο

Σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο την είχε κηρύξει ομόφωνα ένοχη

Στο Εφετείο η Ρούλα Πισπιρίγκου για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας, κρατούσε μπαστούνι, δείτε βίντεο
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Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών οδηγήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής η Ρούλα Πισπιρίγκου, για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο της εννιάχρονης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η κατηγορούμενη έφτασε στο δικαστικό μέγαρο λίγο πριν τις 9:00 το πρωί με όχημα μεταγωγών από τις φυλακές, από το οποίο εξήλθε κρατώντας βοηθητικό μπαστούνι.

Υπενθυμίζεται ότι η δικηγόρος της, είχε κάνει λόγο πριν από μερικούς μήνες για ένα αυτοάνοσο νόσημα με το οποίο έχει διαγνωστεί η Ρούλα Πισπιρίγκου το οποίο την έχει οδηγήσει σε ακινησία, ενώ αντιμετωπίζει και ζητήματα σταθερότητας.

Πάρα ταύτα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και για σήμερα αίτημα αναβολής.

Δείτε βίντεο από την άφιξή της στο Εφετείο:


Η υπόθεση αφορά τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της οικογένειας.

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Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο είχε κηρύξει ομόφωνα ένοχη την κατηγορούμενη.
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