Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Ανατροπές και περικοπές σε πολυεθνικές φαρμακευτικές, τι σημαίνουν για τους Έλληνες ασθενείς
Ανατροπές και περικοπές σε πολυεθνικές φαρμακευτικές, τι σημαίνουν για τους Έλληνες ασθενείς
Οι πιέσεις στην ευρωπαϊκή και ελληνική φαρμακευτική αγορά οδηγούν σε αναδιαρθρώσεις, μειώσεις προσωπικού και περιορισμό της αυτονομίας των εταιρειών - Το clawback δημιουργεί ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα
Οι φόβοι των εκπροσώπων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων για μειωμένη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες και καινοτόμες θεραπείες επαληθεύονται με τις εξελίξεις στην φαρμακευτική αγορά. Η αποχώρηση της Λίζας Προδρόμου από την Bristol Myers Squibb Ελλάδας είναι ενδεικτική της νέας εποχής για τον φαρμακευτικό κλάδο στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, εντός Ελλάδας οι πιέσεις από τις αυτόματες επιστροφές (clawback) και το δυσοίωνο οικονομικό περιβάλλον οδηγούν σε σημαντική… συρρίκνωση των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με όσα έγιναν χθες γνωστά, η κυρία Προδρόμου αποχωρεί από τη θέση της Προέδρου της Bristol Myers Squibb (BMS) στην Ελλάδα, έπειτα από δέκα χρόνια στην ηγεσία της αμερικάνικης εταιρείας. Η αποχώρηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο σημαντικών οργανωτικών αλλαγών για τη BMS σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η ελληνική θυγατρική αναμένεται να ενταχθεί σε ευρύτερη περιφερειακή δομή (cluster) στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η μέχρι σήμερα αυτονομία της. Η Ελλάδα, μαζί με την Ισπανία, εντάσσεται σε ένα σχήμα υπό την ευρύτερη εποπτεία της Ιταλίας, γεγονός που σημαίνει ότι η χώρα δεν θα διαθέτει πλέον ανεξάρτητη θέση Γενικού Διευθυντή. Η διοικητική ευθύνη αναμένεται να περάσει στον General Manager της Ιταλίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με όσα έγιναν χθες γνωστά, η κυρία Προδρόμου αποχωρεί από τη θέση της Προέδρου της Bristol Myers Squibb (BMS) στην Ελλάδα, έπειτα από δέκα χρόνια στην ηγεσία της αμερικάνικης εταιρείας. Η αποχώρηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο σημαντικών οργανωτικών αλλαγών για τη BMS σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η ελληνική θυγατρική αναμένεται να ενταχθεί σε ευρύτερη περιφερειακή δομή (cluster) στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η μέχρι σήμερα αυτονομία της. Η Ελλάδα, μαζί με την Ισπανία, εντάσσεται σε ένα σχήμα υπό την ευρύτερη εποπτεία της Ιταλίας, γεγονός που σημαίνει ότι η χώρα δεν θα διαθέτει πλέον ανεξάρτητη θέση Γενικού Διευθυντή. Η διοικητική ευθύνη αναμένεται να περάσει στον General Manager της Ιταλίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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