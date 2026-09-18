Ο Γεωργιάδης παρουσιάζει το εργαλείο ελέγχου από τους πολίτες για τις άδειες των ιατρείων, επιστρατεύεται η Τεχνητή Νοημοσύνη για τις παράνομες διαφημίσεις

«Συνδέουμε αυτόματα με όλα τα μητρώα και παρουσιάζουμε στη γνώση του πολίτη που βάζει ονοματεπώνυμο ιατρού και διεύθυνση ιατρείου, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνεται στο ιατρείο που θα επισκεφθεί» διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας