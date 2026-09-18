Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Παραλιακή, Κηφισίας και κέντρο - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Παραλιακή, Κηφισίας και κέντρο - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ταλαιπωρία θα συναντήσουν οι οδηγοί σήμερα Παρασκευή 18/9 στους οδηγούς της Αθήνας καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες η κίνηση είναι αυξημένη.
Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στα δυο ρεύματα της Παραλιακής λεωφόρου λόγω τροχαίων. Το ρεύμα προς Γλυφάδα είναι ακινητοποιημένο από το Φαληρικό Δέλτα προς το ΕΔΕΜ και το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Ιωάννου Φιξ στο Π. Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανά τμήματα. Ακινητοποιημένο είναι και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ηετιώνεια Ακτή προς τη Δημ. Γούναρη.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στα ρεύματα εξόδου των δυο εθνικών οδών. Στην Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκηδόνα, και στη Λ. Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
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Παράλληλα, δύσκολη ανά διαστήματα είναι η κατάσταση στη λεωφόρο Κηφισίας όπου οι οδηγοί καλούνται να μείνουν αρκετή ώρα με το πόδι στο φρένο. Επιπλέον, δρόμοι πέριξ του κέντρου επίσης σημειώνουν αρκετές καθυστερήσεις, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας και η λεωφόρος Αλεξάνδρας.
Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι επίσης αρκετά δύσκολη.
Στην Αττική Οδό η εικόνα δεν αλλάζει, με τους οδηγούς να συναντούν μεγάλες καθυστερήσεις.
Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στα δυο ρεύματα της Παραλιακής λεωφόρου λόγω τροχαίων. Το ρεύμα προς Γλυφάδα είναι ακινητοποιημένο από το Φαληρικό Δέλτα προς το ΕΔΕΜ και το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Ιωάννου Φιξ στο Π. Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανά τμήματα. Ακινητοποιημένο είναι και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ηετιώνεια Ακτή προς τη Δημ. Γούναρη.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στα ρεύματα εξόδου των δυο εθνικών οδών. Στην Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκηδόνα, και στη Λ. Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
Διαβάστε επίσης: Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί του μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»
Παράλληλα, δύσκολη ανά διαστήματα είναι η κατάσταση στη λεωφόρο Κηφισίας όπου οι οδηγοί καλούνται να μείνουν αρκετή ώρα με το πόδι στο φρένο. Επιπλέον, δρόμοι πέριξ του κέντρου επίσης σημειώνουν αρκετές καθυστερήσεις, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας και η λεωφόρος Αλεξάνδρας.
Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι επίσης αρκετά δύσκολη.
Στην Αττική Οδό η εικόνα δεν αλλάζει, με τους οδηγούς να συναντούν μεγάλες καθυστερήσεις.
Καθυστερήσεις:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 18, 2026
Προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/D5FnniKdA4
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