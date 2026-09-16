Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Back to business: Το power dressing που δουλεύει για εμάς

Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα



Η νέα σεζόν συνεχίζει την πορεία της δυναμικά, με μόδα που αγαπά τις καθαρές γραμμές, το layering και τις τολμηρές αναφορές, αλλά και με θέματα που φωτίζουν τις αλλαγές στην καθημερινότητα των γυναικών σήμερα.

Το τζιν σε χορταστικές δόσεις, total συνδυασμούς και ευφυές layering.

Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Το παντελόνι-κολάν διεκδικεί δυναμικά τη θέση του στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα.

Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Grandes Lignes: Οι πιο δυνατές τάσεις της σεζόν αγαπούν την τόλμη, τη γεωμετρία και τις καθαρές γραμμές.

Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Βελούδο, δαντέλα, χρωματιστά κολάν και εντυπωσιακά φορέματα σε looks με έντονη προσωπικότητα.

Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Επιστροφή στο σχολείο με κομμάτια που χτίζουν ένα ευέλικτο στυλ και ανανεώνουν κάθε μέρα την εικόνα μας.

Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Όπως κάθε μήνα, συναντάμε καλλιτέχνιδες που μοιράζονται μαζί μας τις σκέψεις τους για τη δουλειά και τη ζωή τους.
Με αφορμή τη νέα της θεατρική εμφάνιση, η Εβελίνα Παπούλια επιστρέφει σε σταθμούς, ρόλους και αγαπημένες στιγμές μιας διαδρομής που συνεχίζει να εξελίσσεται.

Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα



Η πολυβραβευμένη Γερμανίδα Σάντρα Ούλερ συνάντησε το ελληνικό Marie Claire στις Κάννες και μας μίλησε για την «Πατρίδα», μία από τις δύο ταινίες που την αναδεικνύουν σε κορυφαίο όνομα και το 2026 (η άλλη είναι το Digger).

Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας; Γονείς και παιδιά ζουν πλέον στον πλανήτη των φροντιστηρίων, αφού τα παιδιά εξακολουθούν να χρειάζονται εξωσχολική βοήθεια για να καλύψουν τα κενά του σχολείου.

Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Λιγότερα παιδιά, λιγότερα σχολεία. Το δημογραφικό αλλάζει τον σχολικό χάρτη της χώρας και ο μύθος ότι για τη μείωση των γεννήσεων ευθύνονται οι γυναίκες καταρρίπτεται ξανά.

Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Είναι ένας από τους πιο αγαπημένους ρόλους στην ελληνική οικογένεια. Μήπως όμως ο τίτλος της γιαγιάς είναι λιγότερο τίτλος τιμής και περισσότερο συμβόλαιο καταπίεσης για μία γυναίκα, μία υπενθύμιση ότι οι υποχρεώσεις της φροντίδας δύσκολα τελειώνουν;
Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Στον κόσμο της ομορφιάς, όλα είναι πιο ανάλαφρα, ενώ συναρπάζουν οι νέες τάσεις. Το μακιγιάζ της σεζόν επιστρέφει στα ’90s και τα ’00s και ξαναδιαβάζει τα πιο χαρακτηριστικά τους στοιχεία με σύγχρονη ματιά.

Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Living
Ένα παριζιάνικο διαμέρισμα γεμάτο τολμηρούς συνδυασμούς, κειμήλια και έργα τέχνης αποδεικνύει ότι το προσωπικό στυλ δεν υπακούει σε συνταγές.

Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα



Marie Claire  Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες

Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

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