Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Η νέα σεζόν συνεχίζει την πορεία της δυναμικά, με μόδα που αγαπά τις καθαρές γραμμές, το layering και τις τολμηρές αναφορές, αλλά και με θέματα που φωτίζουν τις αλλαγές στην καθημερινότητα των γυναικών σήμερα.Το τζιν σε χορταστικές δόσεις, total συνδυασμούς και ευφυές layering.Το παντελόνι-κολάν διεκδικεί δυναμικά τη θέση του στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα.Grandes Lignes: Οι πιο δυνατές τάσεις της σεζόν αγαπούν την τόλμη, τη γεωμετρία και τις καθαρές γραμμές.Βελούδο, δαντέλα, χρωματιστά κολάν και εντυπωσιακά φορέματα σε looks με έντονη προσωπικότητα.Επιστροφή στο σχολείο με κομμάτια που χτίζουν ένα ευέλικτο στυλ και ανανεώνουν κάθε μέρα την εικόνα μας.Όπως κάθε μήνα, συναντάμε καλλιτέχνιδες που μοιράζονται μαζί μας τις σκέψεις τους για τη δουλειά και τη ζωή τους.Με αφορμή τη νέα της θεατρική εμφάνιση, η Εβελίνα Παπούλια επιστρέφει σε σταθμούς, ρόλους και αγαπημένες στιγμές μιας διαδρομής που συνεχίζει να εξελίσσεται.Η πολυβραβευμένη Γερμανίδα Σάντρα Ούλερ συνάντησε το ελληνικό Marie Claire στις Κάννες και μας μίλησε για την «Πατρίδα», μία από τις δύο ταινίες που την αναδεικνύουν σε κορυφαίο όνομα και το 2026 (η άλλη είναι το Digger).Τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας; Γονείς και παιδιά ζουν πλέον στον πλανήτη των φροντιστηρίων, αφού τα παιδιά εξακολουθούν να χρειάζονται εξωσχολική βοήθεια για να καλύψουν τα κενά του σχολείου.Λιγότερα παιδιά, λιγότερα σχολεία. Το δημογραφικό αλλάζει τον σχολικό χάρτη της χώρας και ο μύθος ότι για τη μείωση των γεννήσεων ευθύνονται οι γυναίκες καταρρίπτεται ξανά.Είναι ένας από τους πιο αγαπημένους ρόλους στην ελληνική οικογένεια. Μήπως όμως ο τίτλος της γιαγιάς είναι λιγότερο τίτλος τιμής και περισσότερο συμβόλαιο καταπίεσης για μία γυναίκα, μία υπενθύμιση ότι οι υποχρεώσεις της φροντίδας δύσκολα τελειώνουν;Στον κόσμο της ομορφιάς, όλα είναι πιο ανάλαφρα, ενώ συναρπάζουν οι νέες τάσεις. Το μακιγιάζ της σεζόν επιστρέφει στα ’90s και τα ’00s και ξαναδιαβάζει τα πιο χαρακτηριστικά τους στοιχεία με σύγχρονη ματιά.LivingΈνα παριζιάνικο διαμέρισμα γεμάτο τολμηρούς συνδυασμούς, κειμήλια και έργα τέχνης αποδεικνύει ότι το προσωπικό στυλ δεν υπακούει σε συνταγές.Marie Claire Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες