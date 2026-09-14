Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Προσωρινή απαγόρευση απόπλου στο «Super Express», λόγω επακούμβησης στον προβλήτα του λιμανιού της Ραφήνας
Προσωρινή απαγόρευση απόπλου στο «Super Express», λόγω επακούμβησης στον προβλήτα του λιμανιού της Ραφήνας
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Μύκονο και Τήνο, μεταφέροντας 627 επιβάτες, 96 Ι.Χ. οχήματα και 16 δίκυκλα
Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο «Super Express», μετά από επακούμβηση στον προβλήτα του λιμένα της Ραφήνας κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Μύκονο και Τήνο, μεταφέροντας 627 επιβάτες, 96 Ι.Χ. οχήματα και 16 δίκυκλα.
Η αποβίβαση των επιβατών και των οχημάτων πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.
Από το συμβάν δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές προχώρησαν στην προσωρινή απαγόρευση απόπλου του πλοίου έως την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Μύκονο και Τήνο, μεταφέροντας 627 επιβάτες, 96 Ι.Χ. οχήματα και 16 δίκυκλα.
Η αποβίβαση των επιβατών και των οχημάτων πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.
Από το συμβάν δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές προχώρησαν στην προσωρινή απαγόρευση απόπλου του πλοίου έως την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων.
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