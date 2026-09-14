ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε δάσος στην Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βίντεο

Δίκη Τεμπών: Η εισαγγελέας ζήτησε άρση απορρήτου για το κινητό του σταθμάρχη, στο μικροσκόπιο κλήσεις και μηνύματα
ΕΛΛΑΔΑ
Δίκη για τα Τέμπη Δίκη για Τέμπη Δυστύχημα στα Τέμπη Τέμπη σταθμάρχης

Δίκη Τεμπών: Η εισαγγελέας ζήτησε άρση απορρήτου για το κινητό του σταθμάρχη, στο μικροσκόπιο κλήσεις και μηνύματα

Το αίτημα προέκυψε μετά την κατάθεση της κόρης του θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα

Δίκη Τεμπών: Η εισαγγελέας ζήτησε άρση απορρήτου για το κινητό του σταθμάρχη, στο μικροσκόπιο κλήσεις και μηνύματα
6 ΣΧΟΛΙΑ
Η άρση του απορρήτου της κινητής συσκευής του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας προτάθηκε από την εισαγγελέα στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, προκειμένου να διερευνηθούν τα δεδομένα του τηλεφώνου του.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελική πρόταση αφορά τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων, αλλά και τη διερεύνηση του εάν από τη συσκευή έχουν διαγραφεί στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις συνθήκες της μοιραίας νύχτας.

Το αίτημα προέκυψε μετά την κατάθεση της κόρης του θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα την περασμένη Δευτέρα. Η μάρτυρας αναφέρθηκε στα αιτήματά τους προς τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη για την κατάσχεση του καταγραφικού του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας και για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του κινητού του σταθμάρχη.

Επεσήμανε την έκθεση του τεχνικού τους συμβούλου που συσχετίστηκε τρεις μέρες πριν την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου η οποία αναφέρει παρέμβαση στα ηχητικά από το καταγραφικό. Τόνισε επίσης το «εντεκάλεπτο κενό» στις συνομιλίες μεταξύ σταθμαρχών-μηχανοδηγών αφού αναχώρησε η αμαξοστοιχία από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας, στοιχείο που κατά την ίδια αποτελεί έκπληξη καθώς οι επικοινωνίες όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν τακτικές.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης