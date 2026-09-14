Δώρο ζωής από την οικογένεια του 31χρονου καμεραμάν του Ionian TV που πέθανε σε τροχαίο στην Πάτρα, δωρίζονται τα όργανά του
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Πάτρα

Δώρο ζωής από την οικογένεια του 31χρονου καμεραμάν του Ionian TV που πέθανε σε τροχαίο στην Πάτρα, δωρίζονται τα όργανά του

Ο Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων – Η οικογένειά του συναίνεσε στη δωρεά οργάνων, δίνοντας ελπίδα σε ασθενείς που περιμένουν μεταμόσχευση

Δώρο ζωής από την οικογένεια του 31χρονου καμεραμάν του Ionian TV που πέθανε σε τροχαίο στην Πάτρα, δωρίζονται τα όργανά του
Ένα πολύτιμο δώρο ζωής αποφάσισε να προσφέρει η οικογένεια του 31χρονου καμεραμάν του Ionian TV, Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.

Μπροστά στη μη αναστρέψιμη κατάσταση της υγείας του, οι συγγενείς του έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη δωρεά των οργάνων του, μετατρέποντας την προσωπική τους απώλεια σε ελπίδα για άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στις λίστες αναμονής για μεταμόσχευση.

Η διαδικασία της λήψης πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή εξειδικευμένων μεταμοσχευτικών κλιμακίων από διάφορα κέντρα της χώρας, ενώ τον πλήρη συντονισμό της επιχείρησης και της ασφαλούς μεταφοράς των μοσχευμάτων είχε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Η τοπική συντονίστρια του ΕΟΜ, Μαρισόφη Ζωγράφου, εξέφρασε δημόσια τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος, εξαίροντας την ανιδιοτελή τους στάση, ενώ υπογράμμισε την καθοριστική συμβολή της ΜΕΘ του νοσοκομείου στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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