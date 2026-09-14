Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, προβλήματα και σε Λ.Αθηνών και Κηφισίας - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, προβλήματα και σε Λ.Αθηνών και Κηφισίας - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται η κίνηση στον Κηφισό, με εκτεταμένα τμήματα να παρουσιάζουν πολύ χαμηλές ταχύτητες.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στο τμήμα από το ύψος του Αιγάλεω, μέσω Περιστερίου και Νέας Φιλαδέλφειας.
Προβλήματα καταγράφονται και και σε τμήματα των λεωφόρων Κηφισίας, Μεσογείων, Αθηνών και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Επιπρόσθετα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και σε μεμονωμένα τμήματα των λεωφόρων Συγγρού και Μαραθώνος.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στην περιοχή του Χαϊδαρίου, με τμήματα του οδικού δικτύου να εμφανίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.
Η συμφόρηση εκτείνεται προς την περιοχή του Αιγάλεω, δημιουργώντας επιπλέον επιβάρυνση για τους οδηγούς που κινούνται στη δυτική είσοδο και έξοδο της Αθήνας.
Ιδιαίτερα κοντά στις κεντρικές αρτηρίες, αλλά και προς Παγκράτι, Κολωνάκι και Ζωγράφου, η κυκλοφορία εμφανίζεται κατά διαστήματα αυξημένη, με τους οδηγούς να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τις μετακινήσεις τους.
Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και στην Αττική Οδό.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στο τμήμα από το ύψος του Αιγάλεω, μέσω Περιστερίου και Νέας Φιλαδέλφειας.
Προβλήματα καταγράφονται και και σε τμήματα των λεωφόρων Κηφισίας, Μεσογείων, Αθηνών και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Επιπρόσθετα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και σε μεμονωμένα τμήματα των λεωφόρων Συγγρού και Μαραθώνος.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στην περιοχή του Χαϊδαρίου, με τμήματα του οδικού δικτύου να εμφανίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.
Προβλήματα και στο Χαϊδάρι
Η συμφόρηση εκτείνεται προς την περιοχή του Αιγάλεω, δημιουργώντας επιπλέον επιβάρυνση για τους οδηγούς που κινούνται στη δυτική είσοδο και έξοδο της Αθήνας.
Επιβαρυμένη η εικόνα και στο κέντροΚίνηση καταγράφεται και σε αρκετούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και σε τμήματα των γύρω περιοχών.
Ιδιαίτερα κοντά στις κεντρικές αρτηρίες, αλλά και προς Παγκράτι, Κολωνάκι και Ζωγράφου, η κυκλοφορία εμφανίζεται κατά διαστήματα αυξημένη, με τους οδηγούς να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τις μετακινήσεις τους.
Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 14, 2026
άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας,
15'-20' στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5'-10' στην έξοδο για Λαμία,
10'-15' από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/ZLvWHcNTsj
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