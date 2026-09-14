Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, προβλήματα και σε Λ.Αθηνών και Κηφισίας - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Κηφισού

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, προβλήματα και σε Λ.Αθηνών και Κηφισίας - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, προβλήματα και σε Λ.Αθηνών και Κηφισίας - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
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Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται η κίνηση στον Κηφισό, με εκτεταμένα τμήματα να παρουσιάζουν πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στο τμήμα από το ύψος του Αιγάλεω, μέσω Περιστερίου και Νέας Φιλαδέλφειας.

Προβλήματα καταγράφονται και και σε τμήματα των λεωφόρων Κηφισίας, Μεσογείων, Αθηνών και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Επιπρόσθετα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και σε μεμονωμένα τμήματα των λεωφόρων Συγγρού και Μαραθώνος.

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, προβλήματα και σε Λ.Αθηνών και Κηφισίας - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Εικόνα της κίνησης, ώρα 08:45


Προβλήματα και στο Χαϊδάρι

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην περιοχή του Χαϊδαρίου, με τμήματα του οδικού δικτύου να εμφανίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Η συμφόρηση εκτείνεται προς την περιοχή του Αιγάλεω, δημιουργώντας επιπλέον επιβάρυνση για τους οδηγούς που κινούνται στη δυτική είσοδο και έξοδο της Αθήνας.

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Επιβαρυμένη η εικόνα και στο κέντρο

Κίνηση καταγράφεται και σε αρκετούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και σε τμήματα των γύρω περιοχών.

Ιδιαίτερα κοντά στις κεντρικές αρτηρίες, αλλά και προς Παγκράτι, Κολωνάκι και Ζωγράφου, η κυκλοφορία εμφανίζεται κατά διαστήματα αυξημένη, με τους οδηγούς να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τις μετακινήσεις τους.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και στην Αττική Οδό.



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