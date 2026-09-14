Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική, πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες
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Φαρμακεία Κλειστό Τίμιος Σταυρός

Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική, πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες

Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία

Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική, πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες
Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα, τα φαρμακεία στην Αττική, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας.

Όπως ανακοίνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.

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