Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική, πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες
Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική, πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες
Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία
Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα, τα φαρμακεία στην Αττική, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας.
Όπως ανακοίνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
Όπως ανακοίνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
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