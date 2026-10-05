21χρονος στη Λάρισα μαχαίρωσε 39χρονο επειδή τον έβγαλε έξω από μπαρ
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Μαχαίρωμα

21χρονος στη Λάρισα μαχαίρωσε 39χρονο επειδή τον έβγαλε έξω από μπαρ

Το επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του Φρουρίου – Ο 39χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 21χρονου

21χρονος στη Λάρισα μαχαίρωσε 39χρονο επειδή τον έβγαλε έξω από μπαρ
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Σοβαρό επεισόδιο με έναν 39χρονο τραυματία και έναν 21χρονο συλληφθέντα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λάρισα. Όλα συνέβησαν λίγο πριν από τις 5 το πρωί σε μπαρ στην περιοχή του Φρουρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 21χρονος από τη Λάρισα με τη συμπεριφορά του εντός του καταστήματος προκάλεσε τη δυσφορία από θαμώνες με αποτέλεσμα να παρέμβει εργαζόμενος για την απομάκρυνσή του.

Ο 39χρονος υπεύθυνος του μπαρ παρενέβη και τον οδήγησε εκτός του καταστήματος. Ο νεαρός, ωστόσο, επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα και, όταν του ζητήθηκε εκ νέου να αποχωρήσει, φέρεται να επιτέθηκε στον 39χρονο, τραυματίζοντάς τον στην περιοχή του στήθους με μαχαίρι.

Αμέσως μετά την επίθεση ο 21χρονος τράπηκε σε φυγή. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κινητοποιήθηκαν και κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο 39χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: onlarissa
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