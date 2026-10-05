Δημογλίδου για την επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα: Εξετάζεται αν στόχος ήταν το ίδιο κατάστημα
Δημογλίδου για την επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα: Εξετάζεται αν στόχος ήταν το ίδιο κατάστημα
Η κυρία Δημογλίδου τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης των Αρχών από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων σε περίπτωση που έχει προηγηθεί απειλή ή απόπειρα εκβίασης
Στην επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Όπως ανέφερε, οι Αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων αν στόχος της νέας επίθεσης ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο είχε βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων και στις 8 Σεπτεμβρίου.
Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ ενημερώθηκε και η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού προκειμένου να παραλάβει το υλικό που εντοπίστηκε.
Παράλληλα, την έρευνα έχουν αναλάβει αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των οποίων η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 04:25 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μέσα στο κατάστημα, η οποία ωστόσο δεν εξερράγη.
Η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια μετά από επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ.
Για το προηγούμενο περιστατικό, όπως είπε, έχει σχηματιστεί δικογραφία από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών. Το ίδιο τμήμα θα διερευνήσει και τη νέα υπόθεση.
Αναφορικά με το περιστατικό εμπρησμού σε άλλο κατάστημα, στην Νέα Ιωνία, την περασμένη εβοδμάδα, το οποίο είχε προκαλέσει μεγάλη φωτιά και κίνδυνο για τους ενοίκους της πολυκατοικίας, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι και εκεί οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή τις συνθήκες της επίθεσης.
Σύμφωνα με την ίδια, δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής πληροφορία για εκβίαση ή απειλή σε βάρος του συγκεκριμένου καταστήματος. Παράλληλα, εξετάζεται εάν το περιστατικό μπορεί να συνδέεται με προηγούμενη επίθεση, αν και, όπως διευκρίνισε, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του καταστήματος ήταν διαφορετικό και δεν πρόκειται για τον ίδιο ιδιοκτήτη.
Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ ενημερώθηκε και η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού προκειμένου να παραλάβει το υλικό που εντοπίστηκε.
Παράλληλα, την έρευνα έχουν αναλάβει αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των οποίων η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 04:25 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μέσα στο κατάστημα, η οποία ωστόσο δεν εξερράγη.
Η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια μετά από επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ.
Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο εκβιασμούΗ κυρία Δημογλίδου τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης των Αρχών από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων σε περίπτωση που έχει προηγηθεί απειλή ή απόπειρα εκβίασης.
Για το προηγούμενο περιστατικό, όπως είπε, έχει σχηματιστεί δικογραφία από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών. Το ίδιο τμήμα θα διερευνήσει και τη νέα υπόθεση.
Αναφορικά με το περιστατικό εμπρησμού σε άλλο κατάστημα, στην Νέα Ιωνία, την περασμένη εβοδμάδα, το οποίο είχε προκαλέσει μεγάλη φωτιά και κίνδυνο για τους ενοίκους της πολυκατοικίας, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι και εκεί οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή τις συνθήκες της επίθεσης.
Σύμφωνα με την ίδια, δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής πληροφορία για εκβίαση ή απειλή σε βάρος του συγκεκριμένου καταστήματος. Παράλληλα, εξετάζεται εάν το περιστατικό μπορεί να συνδέεται με προηγούμενη επίθεση, αν και, όπως διευκρίνισε, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του καταστήματος ήταν διαφορετικό και δεν πρόκειται για τον ίδιο ιδιοκτήτη.
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