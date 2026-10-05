Νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία, μικρότερες ποσότητες αλλά η τιμή μένει η ίδια - Τι αλλάζει για μαθητές και γονείς
Νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία, μικρότερες ποσότητες αλλά η τιμή μένει η ίδια - Τι αλλάζει για μαθητές και γονείς
Γαλοπούλα τέλος στα σχολικά κυλικεία, «μικραίνει» η τυρόπιτα και το κουλούρι - Eισάγονται πιο υγιεινές επιλογές, όπως λαχανικά, φυτικά ροφήματα και ζυμωμένα γαλακτοκομικά, ενώ προβλέπονται συχνότεροι έλεγχοι
Αλλαγές υιοθετούνται στους κανόνες για τα γραμμάρια και τις μερίδες των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία, με στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής των σχετικών οδηγιών.
Οι νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία από τη σχολική χρονιά 2026-2027 φέρνουν αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής διατροφής και νέα όρια στις μερίδες.
Οι τιμές δεν άλλαξαν, αλλά οι μερίδες μίκρυναν: Ίδια τιμή → μικρότερη ποσότητα → υψηλότερη τιμή ανά κιλό
Τυρόπιτα: 1,30 € για 140 γρ. → 1,30 € για έως 100 γρ.
Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου: 9,29 €/κιλό → 13 €/κιλό +40%/ κιλό
Κουλούρι: 0,60 € για 95 γρ. → 0,60 € για έως 80 γρ.
Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου: έως 6,32 €/κιλό → έως 7,50 €/κιλό + 19% / κιλό
Τυρόπιτα / πίτα λαχανικών / τυροκούλουρο: 140 γρ. → έως 100 γρ.
Κουλούρι: τουλάχιστον 95 γρ. → έως 80 γρ.
Αποξηραμένα φρούτα: έως 50 γρ. → έως 30 γρ.
Μπισκότα: έως 60 γρ. → έως 50 γρ.
Σταφιδόψωμο / μουστοκούλουρο: έως 60 γρ. → έως 50 γρ.
Οι νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία από τη σχολική χρονιά 2026-2027 φέρνουν αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής διατροφής και νέα όρια στις μερίδες.
Οι τιμές δεν άλλαξαν, αλλά οι μερίδες μίκρυναν: Ίδια τιμή → μικρότερη ποσότητα → υψηλότερη τιμή ανά κιλό
Τυρόπιτα: 1,30 € για 140 γρ. → 1,30 € για έως 100 γρ.
Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου: 9,29 €/κιλό → 13 €/κιλό +40%/ κιλό
Κουλούρι: 0,60 € για 95 γρ. → 0,60 € για έως 80 γρ.
Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου: έως 6,32 €/κιλό → έως 7,50 €/κιλό + 19% / κιλό
Οι μερίδεςΟι σημαντικότερες αλλαγές στα βάρη (πριν / τώρα) :
Τυρόπιτα / πίτα λαχανικών / τυροκούλουρο: 140 γρ. → έως 100 γρ.
Κουλούρι: τουλάχιστον 95 γρ. → έως 80 γρ.
Αποξηραμένα φρούτα: έως 50 γρ. → έως 30 γρ.
Μπισκότα: έως 60 γρ. → έως 50 γρ.
Σταφιδόψωμο / μουστοκούλουρο: έως 60 γρ. → έως 50 γρ.
Πίτσα: έως 100 γρ.
Ψωμί σάντουιτς / τοστ: έως 80 γρ.
Μπάρες δημητριακών / παστέλι / χαλβάς: έως 40 γρ.
Γάλα / κεφίρ / αριάνι / χυμοί: έως 250 ml
Γιαούρτι: έως 200 γρ.
Ζαμπόν
Μπέικον
Πάριζα
Μορταδέλα
Λουκάνικα
Αλλαντικό γαλοπούλας ή κοτόπουλου
Γύρος
Σουβλάκι
Σνίτσελ
Μπιφτέκι
Κοτομπουκιές
Πίτες/πίτσες με αλλαντικά
Λουκανικόπιτα
Ζαμπονοτυρόπιτα
Πίτσα με αλλαντικά
Γλυκά
Κέικ
Τσουρέκι
Ντόνατς
Κρουασάν
Σνακ/γλυκά
Πατατάκια
Γαριδάκια
Σοκολάτες
Παγωτά
Γρανίτες
Τσίχλες
Καραμέλες
Αλείμματα σοκολάτας
Ποτά
-Ο καφές διατίθεται μόνο στο προσωπικό
Η νέα διάταξη, η οποία αντικαθιστά το προηγούμενο πλαίσιο του 2013, διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με βάση τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
Στόχος είναι το σχολικό έτος 2026-2027 να εκκινήσει με πλήρη συμμόρφωση των αρμόδιων φορέων στους νέους κανόνες, διασφαλίζοντας ότι το σχολικό περιβάλλον θα λειτουργεί ως πρότυπο υγιεινής διατροφής και θωράκισης της υγείας των μαθητών.
Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στην αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, και εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας.
Σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, ψητό ή βραστό κοτόπουλο, γραβιέρα και ντομάτα
Σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, φέτα ή ανθότυρο, ντομάτα και πάστα ελιάς
Τορτίγια ολικής άλεσης με τόνο, αγγούρι και ελαιόλαδο
Αραβική πίτα ολικής άλεσης με βραστό αυγό, κασέρι και μαρούλι
Σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, φυστικοβούτυρο ή ταχίνι και φέτες μπανάνας
Σπανακόπιτα ή τυρόπιτα μαζί με φρέσκο φρούτο
Κουλούρι, κριτσίνια ή κράκερ ολικής άλεσης με ατομική συσκευασία τυριού
Ατομική φρουτοσαλάτα από φρέσκα φρούτα μαζί με μπισκότα ολικής άλεσης
Smoothie από φρέσκο γάλα και φρέσκα φρούτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης
Γιαούρτι με μέλι, δημητριακά ή φρούτα
Κεφίρ χωρίς πρόσθετα σάκχαρα μαζί με μουστοκούλουρο σε ατομική συσκευασία
Φρέσκο φρούτο με παστέλι ή μπάρα δημητριακών
Σαλάτα αγγουροντομάτα με βραστό αυγό, κασέρι, καλαμπόκι και ελαιόλαδο
Σαλάτα με μαρούλι, βραστό κοτόπουλο, καλαμπόκι και ελαιόλαδο
Σαλάτα με μαρούλι, τόνο, πλιγούρι και ελαιόλαδο
Σαλάτα αγγουροντομάτα με βρασμένες φακές, κους κους και ελαιόλαδο
Οι παραπάνω επιλογές περιλαμβάνονται στην επίσημη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ως παραδείγματα θρεπτικών γευμάτων και σνακ για τη σχολική ημέρα.
Το κολατσιό από το σπίτι ακολουθεί την ίδια λογική
Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι τα υγιεινά διατροφικά πρότυπα στο σχολείο δεν αφορούν αποκλειστικά όσα πωλούνται στο κυλικείο. Συστήνεται οι γονείς να επιλέγουν για το κολατσιό που ετοιμάζουν στο σπίτι τρόφιμα που κινούνται στην ίδια διατροφική κατεύθυνση, αποφεύγοντας τις λιγότερο υγιεινές επιλογές. Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Υγείας προτείνει να αξιοποιείται και το ενημερωτικό υλικό «Το υγιεινό μου κολατσιό».
Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να πραγματοποιούν ελέγχους για την τήρησή τους στα σχολικά κυλικεία.
Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τη σχετική εγκύκλιο.
Ψωμί σάντουιτς / τοστ: έως 80 γρ.
Μπάρες δημητριακών / παστέλι / χαλβάς: έως 40 γρ.
Γάλα / κεφίρ / αριάνι / χυμοί: έως 250 ml
Γιαούρτι: έως 200 γρ.
Ποια προϊόντα αποκλείονται πλέον-Αλλαντικά/επεξεργασμένο κρέας
Ζαμπόν
Μπέικον
Πάριζα
Μορταδέλα
Λουκάνικα
Αλλαντικό γαλοπούλας ή κοτόπουλου
Γύρος
Σουβλάκι
Σνίτσελ
Μπιφτέκι
Κοτομπουκιές
Πίτες/πίτσες με αλλαντικά
Λουκανικόπιτα
Ζαμπονοτυρόπιτα
Πίτσα με αλλαντικά
Γλυκά
Κέικ
Τσουρέκι
Ντόνατς
Κρουασάν
Σνακ/γλυκά
Πατατάκια
Γαριδάκια
Σοκολάτες
Παγωτά
Γρανίτες
Τσίχλες
Καραμέλες
Αλείμματα σοκολάτας
Ποτά
Αναψυκτικά-Ενεργειακά ποτά
-Ο καφές διατίθεται μόνο στο προσωπικό
Η νέα διάταξη, η οποία αντικαθιστά το προηγούμενο πλαίσιο του 2013, διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με βάση τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
Στόχος είναι το σχολικό έτος 2026-2027 να εκκινήσει με πλήρη συμμόρφωση των αρμόδιων φορέων στους νέους κανόνες, διασφαλίζοντας ότι το σχολικό περιβάλλον θα λειτουργεί ως πρότυπο υγιεινής διατροφής και θωράκισης της υγείας των μαθητών.
Τι αλλάζειΣτο πλαίσιο αυτό, θεσπίζονται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθενται εντός των σχολικών μονάδων. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών.
Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στην αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, και εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας.
Τι μπορούν να φέρουν από το σπίτι ή να πάρουν από το κυλικείο οι μαθητές - Η νέα εγκύκλιοςΤο Υπουργείο Υγείας παραθέτει ενδεικτικές επιλογές γευμάτων και σνακ που μπορούν τα παιδιά είτε να αγοράζουν από το κυλικείο είτε να φέρνουν από το σπίτι:
Σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, ψητό ή βραστό κοτόπουλο, γραβιέρα και ντομάτα
Σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, φέτα ή ανθότυρο, ντομάτα και πάστα ελιάς
Τορτίγια ολικής άλεσης με τόνο, αγγούρι και ελαιόλαδο
Αραβική πίτα ολικής άλεσης με βραστό αυγό, κασέρι και μαρούλι
Σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, φυστικοβούτυρο ή ταχίνι και φέτες μπανάνας
Σπανακόπιτα ή τυρόπιτα μαζί με φρέσκο φρούτο
Κουλούρι, κριτσίνια ή κράκερ ολικής άλεσης με ατομική συσκευασία τυριού
Ατομική φρουτοσαλάτα από φρέσκα φρούτα μαζί με μπισκότα ολικής άλεσης
Smoothie από φρέσκο γάλα και φρέσκα φρούτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης
Γιαούρτι με μέλι, δημητριακά ή φρούτα
Κεφίρ χωρίς πρόσθετα σάκχαρα μαζί με μουστοκούλουρο σε ατομική συσκευασία
Φρέσκο φρούτο με παστέλι ή μπάρα δημητριακών
Σαλάτα αγγουροντομάτα με βραστό αυγό, κασέρι, καλαμπόκι και ελαιόλαδο
Σαλάτα με μαρούλι, βραστό κοτόπουλο, καλαμπόκι και ελαιόλαδο
Σαλάτα με μαρούλι, τόνο, πλιγούρι και ελαιόλαδο
Σαλάτα αγγουροντομάτα με βρασμένες φακές, κους κους και ελαιόλαδο
Οι παραπάνω επιλογές περιλαμβάνονται στην επίσημη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ως παραδείγματα θρεπτικών γευμάτων και σνακ για τη σχολική ημέρα.
Το κολατσιό από το σπίτι ακολουθεί την ίδια λογική
Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι τα υγιεινά διατροφικά πρότυπα στο σχολείο δεν αφορούν αποκλειστικά όσα πωλούνται στο κυλικείο. Συστήνεται οι γονείς να επιλέγουν για το κολατσιό που ετοιμάζουν στο σπίτι τρόφιμα που κινούνται στην ίδια διατροφική κατεύθυνση, αποφεύγοντας τις λιγότερο υγιεινές επιλογές. Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Υγείας προτείνει να αξιοποιείται και το ενημερωτικό υλικό «Το υγιεινό μου κολατσιό».
Γιατί αλλάζουν οι κανόνεςΟι νέες προδιαγραφές αποτελούν μέρος της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η αναθεώρηση των κανόνων βασίστηκε σε διεθνείς και εθνικές επιστημονικές συστάσεις και έχει στόχο να διαμορφώσει ένα σχολικό περιβάλλον που διευκολύνει τις υγιεινότερες επιλογές για παιδιά και εφήβους.
Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να πραγματοποιούν ελέγχους για την τήρησή τους στα σχολικά κυλικεία.
Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τη σχετική εγκύκλιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα