Συνελήφθη 32χρονος στην Κρήτη που ξυλοκόπησε τον πατέρα του
ΕΛΛΑΔΑ
Ενδοοικογενειακή βία Κρήτη Ηράκλειο Ξυλοδαρμός

Συνελήφθη 32χρονος στην Κρήτη που ξυλοκόπησε τον πατέρα του

Ο 72χρονος πατέρας δεν επιθυμούσε τη σύλληψη του γιου του, ωστόσο οι Αρχές του πέρασαν χειροπέδες σύμφωνα με την αυτεπάγγελτη διαδικασία

Συνελήφθη 32χρονος στην Κρήτη που ξυλοκόπησε τον πατέρα του
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Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Ηράκλειο, με έναν 72χρονο να τραυματίζεται έπειτα από επίθεση που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δέχθηκε από τον 32χρονο γιο του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ, στο σπίτι του 32χρονου. Σύμφωνα με το neakriti, ο γιος είχε ζητήσει από τον πατέρα του να πάει εκεί και να του δώσει χρήματα, προκειμένου να προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες. Ο 72χρονος, ο οποίος αρχικά δεν γνώριζε τον λόγο για τον οποίο του είχε ζητηθεί να πάει στο σπίτι, όταν το αντιλήφθηκε αρνήθηκε να του δώσει χρήματα.

Τότε ο 32χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, χτύπησε τον πατέρα του στο κεφάλι. Ο 72χρονος έπεσε στο πάτωμα και τραυματίστηκε.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου και το αρμόδιο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας. Αστυνομικοί πήγαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου.

Ο πατέρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν επιθυμούσε τη σύλληψη του γιου του. Η σύλληψη έγινε αυτεπάγγελτα, όπως προβλέπεται στις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.
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