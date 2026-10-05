Αλιείς απέκλεισαν επ’ αόριστον την ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα, καταγγέλλουν εισαγωγή ψαριών από την Τουρκία
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Αλιείς

Αλιείς απέκλεισαν επ’ αόριστον την ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα, καταγγέλλουν εισαγωγή ψαριών από την Τουρκία

«Αυτό είναι ανήθικο και δεν θα το επιτρέψουμε», φωνάζουν

Αλιείς απέκλεισαν επ’ αόριστον την ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα, καταγγέλλουν εισαγωγή ψαριών από την Τουρκία
Στράτος Λούβαρης
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Σε αποκλεισμό της ιχθυόσκαλας στη Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι επαγγελματίες αλιείς από αργά το βράδυ της Κυριακής.

Όπως καταγγέλλουν, την ώρα που όλοι οι συνάδελφοί τους έχουν σταματήσει να εργάζονται από την περασμένη Πέμπτη καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαμαρτυρίες τους -κυρίως για το κόστος του ναυτικού πετρελαίου- και τα σκάφη τους είναι αραγμένα στον Θερμαϊκό, κάποιοι ελάχιστοι έμποροι επιχείρησαν να φέρουν ψάρια από την Τουρκία.



«Η ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας έκλεισε κατόπιν συμφωνίας και με τους εμπόρους που είναι στο πλευρό μας. Όμως, ένας-δύο από αυτούς αθέτησαν τον λόγο τους και έφεραν τουρκικά ψάρια να πουλήσουν στον ελληνικό λαό, ενώ όλη η αλιεία είναι σταματημένη στην Ελλάδα. Αυτό είναι ανήθικο και δεν θα το επιτρέψουμε», δήλωσε ο Ιωάννης Μαρίτσας, μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Σκαφών Μέσης Αλιείας.

Αλιείς απέκλεισαν επ’ αόριστον την ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα, καταγγέλλουν εισαγωγή ψαριών από την Τουρκία
Αλιείς απέκλεισαν επ’ αόριστον την ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα, καταγγέλλουν εισαγωγή ψαριών από την Τουρκία
Αλιείς απέκλεισαν επ’ αόριστον την ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα, καταγγέλλουν εισαγωγή ψαριών από την Τουρκία


«Έχουμε κάνει αποκλεισμό της ιχθυόσκαλας επ' αόριστον, όσο κρατάει αυτή η κινητοποίηση που κάνουν οι ψαράδες. Γι' αυτό να ξέρει ο κόσμος ότι μάλλον θα φάει κατεψυγμένο ή αγνώστου προέλευσης», σημείωσε.

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Χαρακτηριστικές είναι και οι εικόνες από την ιχθυόσκαλα, καθώς οι παλέτες με τα ψάρια σήμερα είναι εντελώς άδειες.

Κύριο αίτημα των αλιέων είναι το φθηνότερο πετρέλαιο καθώς, όπως λένε, το κόστος έχει αυξηθεί τουλάχιστον δυόμιση φορές τα τελευταία χρόνια, ενώ ταυτόχρονα έχουν να αντιμετωπίσουν την οικονομική ζημιά από τις καταστροφές που προκαλεί στον εξοπλισμό τους ο υπερπληθυσμός των δελφινιών.
Στράτος Λούβαρης
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