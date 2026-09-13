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Νεκρός 43χρονος σε τροχαίο στο Κορωπί
Νεκρός 43χρονος σε τροχαίο στο Κορωπί
Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, και προσέκρουσε, αρχικά, σε υπερυψωμένο χωμάτινο ανάχωμα και στη συνέχεια σε ένα βράχο - Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής στην οποία συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα
Ένας 43χρονος έχασε την ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Κίτσι στο Κορωπί.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 10:30 το πρωί της Κυριακής, ο 43χρονος κινούνταν με το όχημα του στην οδό Παπαγιανόπουλου όταν φτάνοντας στο ύψος του παλιού λατομείου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, και προσέκρουσε, αρχικά, σε υπερυψωμένο χωμάτινο ανάχωμα και στη συνέχεια σε ένα βράχο.
Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής και μετά από επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ανασύρθηκε νεκρός ο 43χρονος.
Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια του δυστυχήματος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 10:30 το πρωί της Κυριακής, ο 43χρονος κινούνταν με το όχημα του στην οδό Παπαγιανόπουλου όταν φτάνοντας στο ύψος του παλιού λατομείου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, και προσέκρουσε, αρχικά, σε υπερυψωμένο χωμάτινο ανάχωμα και στη συνέχεια σε ένα βράχο.
Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής και μετά από επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ανασύρθηκε νεκρός ο 43χρονος.
Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια του δυστυχήματος.
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