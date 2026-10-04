Νεκρός και ο 30χρονος οδηγός του πατινιού μετά τη σύγκρουση με μηχανή στην Καβάλα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Καβάλα Ηλεκτρικό πατίνι

Νεκρός και ο 30χρονος οδηγός του πατινιού μετά τη σύγκρουση με μηχανή στην Καβάλα

Ο 34χρονος οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του μετά τη σύγκρουση, ενώ σήμερα το πρωί υπέκυψε στα τραύματά του και ο 30χρονος οδηγός του πατινιού

Νεκρός και ο 30χρονος οδηγός του πατινιού μετά τη σύγκρουση με μηχανή στην Καβάλα
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Σε δύο νεκρούς κατέληξε το τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτική περιοχή των Αμμόλοφων Καβάλας, μετά τη σύγκρουση μηχανής με ηλεκτρικό πατίνι.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 18:15, όταν η μηχανή που οδηγούσε ένας 34χρονος υπήκοος Αλβανίας συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε 30χρονος, επίσης υπήκοος Αλβανίας.

Μετά τη σύγκρουση, η μηχανή και το ηλεκτρικό πατίνι προσέκρουσαν σε περίφραξη.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο 34χρονος, ενώ ο 30χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, σήμερα το πρωί υπέκυψε στα τραύματά του και ο 30χρονος, με αποτέλεσμα ο απολογισμός του τροχαίου να ανέλθει σε δύο νεκρούς.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Περάμου.
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