Νεκρός και ο 30χρονος οδηγός του πατινιού μετά τη σύγκρουση με μηχανή στην Καβάλα
Νεκρός και ο 30χρονος οδηγός του πατινιού μετά τη σύγκρουση με μηχανή στην Καβάλα
Ο 34χρονος οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του μετά τη σύγκρουση, ενώ σήμερα το πρωί υπέκυψε στα τραύματά του και ο 30χρονος οδηγός του πατινιού
Σε δύο νεκρούς κατέληξε το τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτική περιοχή των Αμμόλοφων Καβάλας, μετά τη σύγκρουση μηχανής με ηλεκτρικό πατίνι.
Το τροχαίο σημειώθηκε στις 18:15, όταν η μηχανή που οδηγούσε ένας 34χρονος υπήκοος Αλβανίας συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε 30χρονος, επίσης υπήκοος Αλβανίας.
Μετά τη σύγκρουση, η μηχανή και το ηλεκτρικό πατίνι προσέκρουσαν σε περίφραξη.
Από το τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο 34χρονος, ενώ ο 30χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Ωστόσο, σήμερα το πρωί υπέκυψε στα τραύματά του και ο 30χρονος, με αποτέλεσμα ο απολογισμός του τροχαίου να ανέλθει σε δύο νεκρούς.
Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Περάμου.
Το τροχαίο σημειώθηκε στις 18:15, όταν η μηχανή που οδηγούσε ένας 34χρονος υπήκοος Αλβανίας συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε 30χρονος, επίσης υπήκοος Αλβανίας.
Μετά τη σύγκρουση, η μηχανή και το ηλεκτρικό πατίνι προσέκρουσαν σε περίφραξη.
Από το τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο 34χρονος, ενώ ο 30χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Ωστόσο, σήμερα το πρωί υπέκυψε στα τραύματά του και ο 30χρονος, με αποτέλεσμα ο απολογισμός του τροχαίου να ανέλθει σε δύο νεκρούς.
Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Περάμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα