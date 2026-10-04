Νέο μήνυμα του 112 στην Ιεράπετρα, επιχείρηση διάσωσης 47 ατόμων σε Φέρμα και Κουτσουνάρι: Ανυπολόγιστες ζημιές στις καλλιέργειες, αποκαρδιωτικές εικόνες

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Ζημιές και στις υποδομές

Μεγάλες είναι οι ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στο Οροπέδιο Λασιθίου, με εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει και παραγωγούς να δυσκολεύονται ακόμη και να προσεγγίσουν τα χωράφια τους.Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε λασπότοπους, ενώ σε αρκετά σημεία το νερό παραμένει εγκλωβισμένο, δυσχεραίνοντας την πρώτη αποτίμηση των ζημιών.Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται με το 112 να στέλνει νέο μήνυμα στους κατοίκους στον Δήμο Ιεράπετρας και τους καλεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.Επίσης,, λόγω της συσσώρευσης υδάτων, ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο, από καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχείαΔιευκρινίζεται ότι τα άτομα δεν κινδυνεύουν, ούτε αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας.Στις επιχειρήσεις μεταφοράς, επιχειρούν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, ομάδες ορμητικών νερών της 3ης και 6ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και 2 ομάδες της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα γενικά στην Κρήτη αναμένονται να εξασθενήσουν από σήμερα, Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2026. Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές, ενώ επίσης σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.Ιδιαίτερα μεγάλο πλήγμα έχουν δεχθεί οι καλλιέργειες πατάτας, αλλά και κηπευτικά και άλλες παραγωγές της περιοχής. Η πλήρης εικόνα, πάντως, αναμένεται να φανεί μόνο όταν υποχωρήσουν τα νερά και οι αγρότες μπορέσουν να φτάσουν στις περιουσίες τους.Τα προβλήματα δεν περιορίζονται στις καλλιέργειες. Σε αρκετές περιοχές έχουν καταγραφεί σοβαρές φθορές στο αγροτικό οδικό δίκτυο, με δρόμους να έχουν καλυφθεί από νερά και λάσπη ή να έχουν υποστεί τέτοιες ζημιές ώστε να είναι δύσκολα προσβάσιμοι.Παράλληλα, έχουν επηρεαστεί δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την επόμενη ημέρα και την αποκατάσταση της αγροτικής δραστηριότητας.Για τους παραγωγούς, το πρώτο ζητούμενο είναι πλέον να αποκτήσουν πρόσβαση στα χωράφια και να γίνει όσο το δυνατόν ταχύτερα η καταγραφή των απωλειών.