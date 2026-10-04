Νέο μήνυμα του 112 στην Ιεράπετρα, επιχείρηση διάσωσης 47 ατόμων σε Φέρμα και Κουτσουνάρι: Ανυπολόγιστες ζημιές στις καλλιέργειες, αποκαρδιωτικές εικόνες
Νέο μήνυμα του 112 στην Ιεράπετρα, επιχείρηση διάσωσης 47 ατόμων σε Φέρμα και Κουτσουνάρι: Ανυπολόγιστες ζημιές στις καλλιέργειες, αποκαρδιωτικές εικόνες
Μεγάλες καταστροφές σε αγροτικούς δρόμους και δίκτυα από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη - Οι παραγωγοί ζητούν άμεσες αποζημιώσεις και κρατική στήριξη
Μεγάλες είναι οι ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στο Οροπέδιο Λασιθίου, με εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει και παραγωγούς να δυσκολεύονται ακόμη και να προσεγγίσουν τα χωράφια τους.
Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε λασπότοπους, ενώ σε αρκετά σημεία το νερό παραμένει εγκλωβισμένο, δυσχεραίνοντας την πρώτη αποτίμηση των ζημιών.
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται με το 112 να στέλνει νέο μήνυμα στους κατοίκους στον Δήμο Ιεράπετρας και τους καλεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
Επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω της συσσώρευσης υδάτων, ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο, από καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι Ιεράπετρας.
Διευκρινίζεται ότι τα άτομα δεν κινδυνεύουν, ούτε αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας.
Στις επιχειρήσεις μεταφοράς, επιχειρούν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, ομάδες ορμητικών νερών της 3ης και 6ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και 2 ομάδες της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα γενικά στην Κρήτη αναμένονται να εξασθενήσουν από σήμερα, Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2026. Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές, ενώ επίσης σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.
Ιδιαίτερα μεγάλο πλήγμα έχουν δεχθεί οι καλλιέργειες πατάτας, αλλά και κηπευτικά και άλλες παραγωγές της περιοχής. Η πλήρης εικόνα, πάντως, αναμένεται να φανεί μόνο όταν υποχωρήσουν τα νερά και οι αγρότες μπορέσουν να φτάσουν στις περιουσίες τους.
Παράλληλα, έχουν επηρεαστεί δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την επόμενη ημέρα και την αποκατάσταση της αγροτικής δραστηριότητας.
Για τους παραγωγούς, το πρώτο ζητούμενο είναι πλέον να αποκτήσουν πρόσβαση στα χωράφια και να γίνει όσο το δυνατόν ταχύτερα η καταγραφή των απωλειών.
Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε λασπότοπους, ενώ σε αρκετά σημεία το νερό παραμένει εγκλωβισμένο, δυσχεραίνοντας την πρώτη αποτίμηση των ζημιών.
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται με το 112 να στέλνει νέο μήνυμα στους κατοίκους στον Δήμο Ιεράπετρας και τους καλεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
Επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω της συσσώρευσης υδάτων, ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο, από καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι Ιεράπετρας.
Διευκρινίζεται ότι τα άτομα δεν κινδυνεύουν, ούτε αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας.
Στις επιχειρήσεις μεταφοράς, επιχειρούν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, ομάδες ορμητικών νερών της 3ης και 6ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και 2 ομάδες της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα γενικά στην Κρήτη αναμένονται να εξασθενήσουν από σήμερα, Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2026. Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές, ενώ επίσης σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) October 4, 2026
🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο #Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice
Ιδιαίτερα μεγάλο πλήγμα έχουν δεχθεί οι καλλιέργειες πατάτας, αλλά και κηπευτικά και άλλες παραγωγές της περιοχής. Η πλήρης εικόνα, πάντως, αναμένεται να φανεί μόνο όταν υποχωρήσουν τα νερά και οι αγρότες μπορέσουν να φτάσουν στις περιουσίες τους.
Ζημιές και στις υποδομέςΤα προβλήματα δεν περιορίζονται στις καλλιέργειες. Σε αρκετές περιοχές έχουν καταγραφεί σοβαρές φθορές στο αγροτικό οδικό δίκτυο, με δρόμους να έχουν καλυφθεί από νερά και λάσπη ή να έχουν υποστεί τέτοιες ζημιές ώστε να είναι δύσκολα προσβάσιμοι.
Παράλληλα, έχουν επηρεαστεί δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την επόμενη ημέρα και την αποκατάσταση της αγροτικής δραστηριότητας.
Για τους παραγωγούς, το πρώτο ζητούμενο είναι πλέον να αποκτήσουν πρόσβαση στα χωράφια και να γίνει όσο το δυνατόν ταχύτερα η καταγραφή των απωλειών.
Ζητούν άμεσες αποζημιώσειςΜε φόντο τις εκτεταμένες καταστροφές, ο Αγροτικός Σύλλογος Οροπεδίου Λασιθίου πραγματοποίησε το Σάββατο έκτακτη ανοικτή συνεδρίαση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της δημοτικής Αρχής και κατοίκων της περιοχής.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη άμεσης στήριξης των πληγέντων παραγωγών και αποκατάστασης των ζημιών.
Μεταξύ άλλων, οι αγρότες ζητούν πλήρεις και άμεσες αποζημιώσεις, οικονομική ενίσχυση μέσω De Minimis και ΕΛΓΑ, αλλά και αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτονται πληρέστερα οι καταστροφές που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα.
Παράλληλα, ζητούν φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, πάγωμα δανειακών υποχρεώσεων για όσους έχουν πληγεί, καθώς και άμεση αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου και των αποστραγγιστικών υποδομών.
Στη συζήτηση τέθηκε επίσης η ανάγκη καθαρισμού και ενίσχυσης καναλιών και ποταμών, αλλά και επανεξέτασης του τρόπου λειτουργίας των θυροφραγμάτων, ώστε να περιορίζονται οι συνέπειες αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον.
Νέα συνάντηση έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 17:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
Το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής αναμένεται να αποτυπωθεί τις επόμενες ημέρες, όταν υποχωρήσουν τα νερά και ξεκινήσει η αναλυτική καταγραφή τόσο στις καλλιέργειες όσο και στις υποδομές.
Δείτε εικόνες από τις πλημμυρισμένες εκτάσεις στο Οροπέδιο Λασιθίου:
πηγή φωτογραφιών: neakriti
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