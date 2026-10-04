Περίπατος για τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, νίκησε με 103-74 τους Vikos Φalcons
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Παναθηναϊκός Stoiximan Βasket League

Περίπατος για τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, νίκησε με 103-74 τους Vikos Φalcons

Στο κεκλεισμένων των θυρών Telekom Center Athens ο Παναθηναϊκός με κορυφαίο τον Ματίας Λεσόρ ξεκίνησε με το δεξί στο πρωτάθλημα

Περίπατος για τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, νίκησε με 103-74 τους Vikos Φalcons
Με...φόρα από την Ευρώπη, αλλά και...σκέψεις στη Φενέρμπαχτσε (8/10), ο Παναθηναϊκός έκανε...περίπατο, κυριαρχώντας με 103-74 του νεοφώτιστου Βίκου Ιωαννίνων στην πρεμιέρα της GB, στο κεκλεισμένων των θυρών Telekom Center Athens.

Οι «Πράσινοι» παρατάχθηκαν με δέκα παίκτες , ενώ τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου τον Μπράνκου Μπάντιο («Ο Μπάντιο δεν έχει παίξει ακόμη γιατί έχει μεγάλη επιβάρυνση από τους συνεχόμενους αγώνες και ο προπονητής τον προστατεύει», ανέφερε η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για τον γκαρντ από τη Σενεγάλη).

Κορυφαίος ήταν Ματίας Λεσόρ, έχοντας 19 πόντους (5/10 δίποντα, 7/9 βολές), ενώ «διψήφιοι» ήταν και οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Σιλβέν Φρανσίσκο, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Λευτέρης Μαντζούκας και Ντίνος Μήτογλου.

Να σημειωθεί ότι ο ΜακΝάιρ άνοιξε το σκορ στο ματς, πετυχαίνοντας το πρώτο, ιστορικό καλάθι του Βίκου Ιωαννίνων στην GBL.

Τα δεκάλεπτα: 32-20, 55-37, 79-48, 103-74

Οι διαιτητές: Συμεωνίδης, Μηλαπίδης, Τεφτίκης

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 9(1), Φρανσίσκο 12(2 τρ, 5 ασ), Μωραϊτης 8(2 τρ, 10 ασ), Χέιζ Ντέιβις 15(1), Λεσόρ 19, Γιαμπουσέλε 14(3 τρ, 7ρ), Μπόνγκα 2(9ρ), Μήτογλου 14(1), Μαντζούκας 10(2).

Βίκος Φalcons (Γιαπλές): Μπογκς 4, Καρακώστας 10(2), Άλμονορ 3(1), Αγραβάνης 12(1), Σωτηρίου 1, Φλόιντ 14(1), ΜακΝάιρ 6, Τζάστις 14(2), Γόντικας 8, Πατρίκης 2, Φρίμαν, Πόζογλου.

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