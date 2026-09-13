Νέο επεισόδιο στα Βορίζια με ξύλο ανάμεσα σε δύο άντρες και ζημιές σε αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
Βορίζια

Νέο επεισόδιο στα Βορίζια με ξύλο ανάμεσα σε δύο άντρες και ζημιές σε αυτοκίνητο

Έκοψαν λάστιχα ποτίσματος, προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητο και ήρθαν στα χέρια – Ο ένας αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ο άλλος νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο

Νέο επεισόδιο στα Βορίζια με ξύλο ανάμεσα σε δύο άντρες και ζημιές σε αυτοκίνητο
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
3 ΣΧΟΛΙΑ
Νέο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα Βορίζια, λίγους μήνες μετά το αιματηρό επεισόδιο της 1ης Νοεμβρίου μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άνδρες ήρθαν σε σύγκρουση. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας από τους δύο προκάλεσε ζημιές σε λάστιχα ποτίσματος, ενώ στη συνέχεια φέρεται να έσπασε και να προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητο που ανήκει στον εμπλεκόμενο της άλλης οικογένειας.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε και οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι παρενέβησαν για να σταματήσουν το επεισόδιο και να τους απομακρύνουν.

Μάλιστα, πριν από λίγες εβδομάδες είχε καταγγελθεί ακόμη ένα περιστατικό, αυτή τη φορά με θύμα ένα 6χρονο παιδί.

Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε γίνει στις Αρχές, το παιδί επέβαινε σε όχημα όταν τραυματίστηκε από βολίδα αεροβόλου όπλου. Στην ίδια καταγγελία αναφερόταν ότι το αεροβόλο φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει 12χρονος από τη μία από τις οικογένειες που βρίσκονται σε αντιπαράθεση με την άλλη. Η υπόθεση είχε προκαλέσει την κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Σε ό,τι αφορά το νέο επεισόδιο, ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους αναζητείται από τους αστυνομικούς στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε και νοσηλεύτηκε στο ΠΑΓΝΗ, μετά τη συμπλοκή.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της νέας σύγκρουσης, καθώς και τις καταγγελίες για τις φθορές και τον ξυλοδαρμό, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τους εμπλεκόμενους.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
3 ΣΧΟΛΙΑ

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