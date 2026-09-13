Βαριά τραυματισμένος 17χρονος που έπεσε με τη μοτοσικλέτα του στα βράχια στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Ηράκλειος Κρήτη

Βαριά τραυματισμένος 17χρονος που έπεσε με τη μοτοσικλέτα του στα βράχια στο Ηράκλειο

Ο ανήλικος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Βαριά τραυματισμένος 17χρονος που έπεσε με τη μοτοσικλέτα του στα βράχια στο Ηράκλειο
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Στο ΠΑΓΝΗ με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ένας 17χρονος από τη Βιάννο του Ηρακλείου στην Κρήτη, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ, όταν ο ανήλικος, ο οποίος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, έχασε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τον έλεγχο του οχήματος.

Η μηχανή εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε, καταλήγοντας στα βράχια, με αποτέλεσμα ο 17χρονος να τραυματιστεί βαριά.

Ο ανήλικος παρελήφθη από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: neakriti
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