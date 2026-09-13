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Σπανάκης για Ανδρουλάκη: Δεν είπε πού θα βρει τα χρήματα για τις εξαγγελίες του
Σπανάκης για Ανδρουλάκη: Δεν είπε πού θα βρει τα χρήματα για τις εξαγγελίες του
Ο υφυπουργός Εσωτερικών άσκησε κριτική στις εξαγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ και υπερασπίστηκε τη θέση ότι η συζήτηση για το επίδομα ανεργίας πρέπει να γίνεται με βάση τα σημερινά δεδομένα της αγοράς εργασίας
Κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη για τις εξαγγελίες που παρουσίασε στη ΔΕΘ άσκησε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν εξήγησε από πού θα προέλθουν τα χρήματα για την υλοποίησή τους.
Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του Open, ο κ. Σπανάκης σημείωσε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «δεν ανέφερε πού θα βρει τα χρήματα για να υλοποιήσει τις εξαγγελίες του», θέτοντας παράλληλα το ερώτημα εάν η εφαρμογή των μέτρων που προτείνει θα οδηγήσει σε υπερφορολόγηση ή σε αύξηση της φορολογίας για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.
Ο υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει για το επίδομα ανεργίας, υπερασπιζόμενος τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
«Δεν καταλαβαίνω γιατί πέσατε να φάτε τον κ. Μαρινάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «μιλάει με τα σημερινά δεδομένα».
Όπως υποστήριξε, η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κατά περισσότερο από 10 ποσοστιαίες μονάδες, και το ζητούμενο πλέον είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης.
«Ουσιαστικά είπε να ενισχύσουμε την εργασία. Δεν είπε κάτι που είναι μακριά από την αγορά», ανέφερε ο κ. Σπανάκης, επιμένοντας ότι η συζήτηση γύρω από το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις σημερινές συνθήκες στην αγορά εργασίας.
Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του Open, ο κ. Σπανάκης σημείωσε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «δεν ανέφερε πού θα βρει τα χρήματα για να υλοποιήσει τις εξαγγελίες του», θέτοντας παράλληλα το ερώτημα εάν η εφαρμογή των μέτρων που προτείνει θα οδηγήσει σε υπερφορολόγηση ή σε αύξηση της φορολογίας για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.
Ο υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει για το επίδομα ανεργίας, υπερασπιζόμενος τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
«Δεν καταλαβαίνω γιατί πέσατε να φάτε τον κ. Μαρινάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «μιλάει με τα σημερινά δεδομένα».
Όπως υποστήριξε, η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κατά περισσότερο από 10 ποσοστιαίες μονάδες, και το ζητούμενο πλέον είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης.
«Ουσιαστικά είπε να ενισχύσουμε την εργασία. Δεν είπε κάτι που είναι μακριά από την αγορά», ανέφερε ο κ. Σπανάκης, επιμένοντας ότι η συζήτηση γύρω από το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις σημερινές συνθήκες στην αγορά εργασίας.
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