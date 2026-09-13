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Συμπλοκή 15 ατόμων στην Κυψέλη, τραυματίστηκε ένας 40χρονος Ινδός
Συμπλοκή 15 ατόμων στην Κυψέλη, τραυματίστηκε ένας 40χρονος Ινδός
Οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις
Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου (12/9) αστυνομικοί, μετά από συμπλοκή μεταξύ περίπου 15 ατόμων, που σημειώθηκε στην περιοχή της Κυψέλης.
Από την συμπλοκή τραυματίστηκε ένας 40χρονος Ινδός.
Από την συμπλοκή τραυματίστηκε ένας 40χρονος Ινδός.
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