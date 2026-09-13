Συμπλοκή 15 ατόμων στην Κυψέλη, τραυματίστηκε ένας 40χρονος Ινδός
ΕΛΛΑΔΑ
Κυψέλη Τραυματίας Συλλήψεις

Συμπλοκή 15 ατόμων στην Κυψέλη, τραυματίστηκε ένας 40χρονος Ινδός

Οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις

Συμπλοκή 15 ατόμων στην Κυψέλη, τραυματίστηκε ένας 40χρονος Ινδός
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Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου (12/9) αστυνομικοί, μετά από συμπλοκή μεταξύ περίπου 15 ατόμων, που σημειώθηκε στην περιοχή της Κυψέλης.

Από την συμπλοκή τραυματίστηκε ένας 40χρονος Ινδός.
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