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Σεισμός 4,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Κεφαλονιάς
Σεισμός 4,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Κεφαλονιάς
Σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εμφανίστηκε καθησυχαστικός λέγοντας ότι στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή δεν αναμένεται μελλοντικά κάποιος σεισμός μεγαλύτερος των 5,5 Ρίχτερ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 17:51 στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κεφαλονιάς.
Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η δόνηση καταγράφηκε 31 χλμ. νοτιοδυτικά του Ληξουρίου και σε εστιακό βάθος 26 χλμ, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.
Νωρίτερα, η Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου έκανε λόγο για σεισμό μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης, ο οποίος έκανε λόγο για διεγερμένο τόξο στη συγκεκριμένη περιοχή και όπως ανέφερε είναι πιθανό κατά τη διάρκεια της νύχτας να υπάρχουν αρκετοί μετασεισμοί πολύ μικρότερης έντασης.
Αναλυτικά η ανάρτησή του κ. Τσελέντη
«Όπως σε έλεγα πριν λίγες ημέρες είναι διεγερμένο το τόξο και στο τέλος του προς Κεφαλλονιά είχαμε μόλις 4,9R
(EΘ. ΣEIΣM. ΔIKTYO 12/09/2026 20:51, AΣΘENH,M=4.9,EΠIK:315 XΛM. Δ AΘHNAΣ, 31 XΛM. ΔNΔ TOY ΛHΞOYPIOY: ΓI-EAA)
Νομίζω άντε να κάνει κανένα το πολύ μέχρι 5.5 στη θάλασσα με ελάχιστες επιπτώσεις. Θα καταλαβαίνετε απόψε μερικούς μικρούς μετασεισμούς».
Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η δόνηση καταγράφηκε 31 χλμ. νοτιοδυτικά του Ληξουρίου και σε εστιακό βάθος 26 χλμ, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.
Νωρίτερα, η Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου έκανε λόγο για σεισμό μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης, ο οποίος έκανε λόγο για διεγερμένο τόξο στη συγκεκριμένη περιοχή και όπως ανέφερε είναι πιθανό κατά τη διάρκεια της νύχτας να υπάρχουν αρκετοί μετασεισμοί πολύ μικρότερης έντασης.
Τσελέντης: Είναι διεγερμένο το τόξο και στο τέλος του προς Κεφαλονιά
Αναλυτικά η ανάρτησή του κ. Τσελέντη
«Όπως σε έλεγα πριν λίγες ημέρες είναι διεγερμένο το τόξο και στο τέλος του προς Κεφαλλονιά είχαμε μόλις 4,9R
(EΘ. ΣEIΣM. ΔIKTYO 12/09/2026 20:51, AΣΘENH,M=4.9,EΠIK:315 XΛM. Δ AΘHNAΣ, 31 XΛM. ΔNΔ TOY ΛHΞOYPIOY: ΓI-EAA)
Νομίζω άντε να κάνει κανένα το πολύ μέχρι 5.5 στη θάλασσα με ελάχιστες επιπτώσεις. Θα καταλαβαίνετε απόψε μερικούς μικρούς μετασεισμούς».
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