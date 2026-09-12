«Έπεσε το δέντρο, ενώ παίζαμε»: Η μαρτυρία της 30χρονης μητέρας για το ατύχημα στην Καλαμαριά
«Έπεσε το δέντρο, ενώ παίζαμε»: Η μαρτυρία της 30χρονης μητέρας για το ατύχημα στην Καλαμαριά
Η μητέρα μαζί με το μωρό της έκαναν τραμπάλα αμέριμνοι χθες το απόγευμα όταν ο κορμός του δέντρου έσπασε και έπεσε επάνω τους
Σοκαρισμένη, η 30χρονη μητέρα περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν ένα δέντρο κατέρρευσε χθες ξαφνικά πάνω στην ίδια και το μόλις 17 μηνών μωρό της, την ώρα που έπαιζαν σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, τραυματίζοντάς τους ευτυχώς ελαφρά.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής, στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια μητέρα γύρω στα 30 και το μόλις 17 μηνών μωρό της.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα και το παιδί υπέστησαν θλαστικά τραύματα στο κεφάλι από την πτώση του δέντρου.
Και οι δύο τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Η μητέρα μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», ενώ το παιδί στο «Ιπποκράτειο». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών.
Για το περιστατικό επιχείρησαν επίσης δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, ενώ στο σημείο αναμένονται συνεργεία του δήμου προκειμένου να απομακρύνουν το πεσμένο δέντρο.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής, στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια μητέρα γύρω στα 30 και το μόλις 17 μηνών μωρό της.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα και το παιδί υπέστησαν θλαστικά τραύματα στο κεφάλι από την πτώση του δέντρου.
Και οι δύο τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Η μητέρα μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», ενώ το παιδί στο «Ιπποκράτειο». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών.
Για το περιστατικό επιχείρησαν επίσης δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, ενώ στο σημείο αναμένονται συνεργεία του δήμου προκειμένου να απομακρύνουν το πεσμένο δέντρο.
Δείτε βίντεο από το σημείο
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