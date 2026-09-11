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Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, τραυματίστηκαν μητέρα και παιδί, δείτε βίντεο
Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, τραυματίστηκαν μητέρα και παιδί, δείτε βίντεο
Η μητέρα μεταφέρεται στο «Παπανικολάου» και το παιδί στο «Ιπποκράτειο» – Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση των δύο τραυματιών
Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής σε παιδική χαρά στο πάρκο Αιγαίου, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στον κόσμο που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σημείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής, στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια μητέρα γύρω στα 30 και το μόλις 17 μηνών παιδί της.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα και το παιδί υπέστησαν θλαστικά τραύματα στο κεφάλι από την πτώση του δέντρου.
Και οι δύο τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Η μητέρα μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», ενώ το παιδί στο «Ιπποκράτειο». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών.
Για το περιστατικό επιχείρησαν επίσης δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, ενώ στο σημείο αναμένονται συνεργεία του δήμου προκειμένου να απομακρύνουν το πεσμένο δέντρο.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής, στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια μητέρα γύρω στα 30 και το μόλις 17 μηνών παιδί της.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα και το παιδί υπέστησαν θλαστικά τραύματα στο κεφάλι από την πτώση του δέντρου.
Και οι δύο τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Η μητέρα μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», ενώ το παιδί στο «Ιπποκράτειο». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών.
Για το περιστατικό επιχείρησαν επίσης δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, ενώ στο σημείο αναμένονται συνεργεία του δήμου προκειμένου να απομακρύνουν το πεσμένο δέντρο.
Δείτε βίντεο από το σημείο
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