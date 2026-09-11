Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, τραυματίστηκαν μητέρα και παιδί, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Καλαμαριά Παιδική χαρά Θεσσαλονίκη

Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, τραυματίστηκαν μητέρα και παιδί, δείτε βίντεο

Η μητέρα μεταφέρεται στο «Παπανικολάου» και το παιδί στο «Ιπποκράτειο» – Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση των δύο τραυματιών

Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, τραυματίστηκαν μητέρα και παιδί, δείτε βίντεο
Στράτος Λούβαρης
10 ΣΧΟΛΙΑ
Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής σε παιδική χαρά στο πάρκο Αιγαίου, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στον κόσμο που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής, στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια μητέρα γύρω στα 30 και το μόλις 17 μηνών παιδί της.

Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, τραυματίστηκαν μητέρα και παιδί, δείτε βίντεο


Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα και το παιδί υπέστησαν θλαστικά τραύματα στο κεφάλι από την πτώση του δέντρου.

Και οι δύο τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Η μητέρα μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», ενώ το παιδί στο «Ιπποκράτειο». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, τραυματίστηκαν μητέρα και παιδί, δείτε βίντεο


Κλείσιμο
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών.

Για το περιστατικό επιχείρησαν επίσης δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, ενώ στο σημείο αναμένονται συνεργεία του δήμου προκειμένου να απομακρύνουν το πεσμένο δέντρο.


Δείτε βίντεο από το σημείο 

Στράτος Λούβαρης
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης