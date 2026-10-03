Μυστική σύσκεψη στο Καμπ Ντέιβιντ για Ιράν και Χούθι, στο τραπέζι νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Χούθι Αντάρτες Χούθι Ντόναλντ Τραμπ Ιράν

Μυστική σύσκεψη στο Καμπ Ντέιβιντ για Ιράν και Χούθι, στο τραπέζι νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση

Η Ουάσινγκτον εξετάζει τα επόμενα στρατιωτικά βήματα, ενώ οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη παραμένουν σε αδιέξοδο

Μυστική σύσκεψη στο Καμπ Ντέιβιντ για Ιράν και Χούθι, στο τραπέζι νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση
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Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ αρμόδιοι για την εθνική ασφάλεια πραγματοποίησαν μυστική σύσκεψη στη θερινή κατοικία του Αμερικανού προέδρου στο Καμπ Ντέιβιντ για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν και τους σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Σύμφωνα με τον Axios, της σύσκεψης προήδρευσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν ανακοίνωσε αυτή την ασυνήθιστη συνάντηση.

Η προηγούμενη φορά που πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη σύσκεψη ήταν τον Ιούνιο του 2025, λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, σημείωσε ο ιστότοπος.

Μεταξύ των αξιωματούχων που συμμετείχαν στη σύσκεψη ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ο επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν.


Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, ο Τραμπ εξετάζει να εξαπολύσει μια νέα, μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Axios.

«Τώρα πρέπει να πάρω μια απόφαση: είτε το Ιράν θα υπογράψει τη συμφωνία, είτε δεν θα υπάρχει πια», είπε την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος.

Εξάλλου η Σαουδική Αραβία ζητεί από τον Τραμπ να συμμετάσχει σε μια σχεδιαζόμενη επιχείρηση εναντίον των Χούθι στην Υεμένη. Οι Σαουδάραβες καλούν τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν αεροπορικές επιδρομές εναντίον των σιιτών ανταρτών, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος μέχρι στιγμής δεν μοιάζει διατεθειμένος να το πράξει.

Χθες Παρασκευή το απόγευμα δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Τραμπ ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της κυβέρνησής του στον πόλεμο με το Ιράν. «Αν σας έλεγα, θα είχατε μια μεγάλη είδηση. Αλλά θα δείτε. Πηγαίνει πολύ καλά. Το Ιράν δεν τα πάει καλά», απάντησε.
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