Στους δρόμους ξανά οι μαθητές στη Γαλλία, 1.747 συλλήψεις μέσα σε μία ημέρα

«Τρίτη πράξη την Τρίτη»

«μεταξύ άλλων και μέσω απεργιών».





Ταραχές

Παράλληλα ο υπουργός Παιδείαςανακοίνωσε, αφού συναντήθηκε με τους διοργανωτές του κινήματος, την επικείμενη εφαρμογή «ενός σχεδίου δράσης» για την «επιτάχυνση της αντικατάστασης» εκπαιδευτικών, ιδίως για την πρώτη και την τελευταία τάξη του σχολείου.Όσον αφορά τα σχολικά προγράμματα, σχεδιάζει επίσης να προχωρήσει σε «μια εις βάθος εργασία», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «δεν θα είναι σε θέση να λάβει απόφαση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς του 2027», η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά τις προεδρικές εκλογές.Η Ένωση Μαθητών Λυκείου (USL) απάντησε καλώντας «σε συνέχιση της κινητοποίησης (…) και στη συμμετοχή (των μαθητών) στην τρίτη πράξη την Τρίτη», ημέρα κατά την οποία έχουν προγραμματιστεί μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με τον επικεφαλής τηςΣυνδικάτα εκπαιδευτικών απηύθυναν κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις,Και η χθεσινή ημέρα αμαυρώθηκε από βίαια επεισόδια.Στη Λα Σιοτά «ένας εκπαιδευτικός περιλούστηκε με βενζίνη οικειοθελώς και στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα», σύμφωνα με τις αρχές.Συγκρούσεις μεταξύ νεαρών και δυνάμεων επιβολής της τάξης ξέσπασαν σε διάφορες πόλεις, κυρίως στο Στρασβούργο, όπου η αστυνομία επενέβη σε πανεπιστημιακό χώρο κατόπιν αιτήματος του πρύτανη, και στο Παρίσι.Από την πλευρά της η Διεθνής Αμνηστία «κατήγγειλε τη δυσανάλογη χρήση βίας εναντίον μαθητών λυκείου που διαδηλώνουν και ζήτησε την αναστολή της χρήσης εκτοξευτών σφαιρών άμυνας (LBD)».Το μη θανατηφόροι όπλο αυτό, που χρησιμοποιείται από τις γαλλικές δυνάμεις επιβολής της τάξης για τον έλεγχο του πλήθους και την αντιμετώπιση ταραχών, είναι αμφιλεγόμενο λόγω των σοβαρών τραυμάτων που μπορεί να προκαλέσει.Σχεδόν 400 λύκεια (από τα 3.700 της χώρας) παρέμειναν κλειστά χθες Παρασκευή.Το κόστος των ζημιών στα λύκεια αναμένεται να ανέλθει σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις.