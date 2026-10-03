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Στους δρόμους ξανά οι μαθητές στη Γαλλία, 1.747 συλλήψεις μέσα σε μία ημέρα
Το κίνημα για την υποχρηματοδότηση της παιδείας κλιμακώνεται – «Τρίτη πράξη» των κινητοποιήσεων την Τρίτη
Το κίνημα, που ξέσπασε στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού ως διαμαρτυρία για τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας, σταδιακά επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα και γίνεται ολοένα και πιο βίαιο και αμαυρώνεται από επεισόδια σε πολλές πόλεις.
Absolute chaos across France:— Dr. Maalouf (@realMaalouf) October 1, 2026
625 arrests
83 police officers attacked
32 teachers injured
Hundreds of schools burned down
Vehicles and churches set on fire
North African and far-left students have declared war against the French state. pic.twitter.com/zTSE5L0vFU
Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί καταδίκασε «την αστική βία», την ευθύνη για την οποία απέδωσε στο αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία».
🇫🇷 - France’s school unrest is no longer a classroom dispute. It has turned into urban violence, and the official refusal to say who is in the streets is part of the problem.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 2, 2026
Blockades that began over overcrowded classes, missing teachers and decaying buildings have spread… pic.twitter.com/oaZm2ATV4p
Επτά μήνες από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, με την επικεφαλής της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν να εμφανίζεται φαβορί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και εν μέσω τεταμένου κλίματος λόγω της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των καυσίμων, οι σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό, που οξύνουν την κρίση χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, τροφοδοτούν τη δυσφορία.
France just closed one in ten of its high schools. More than 400 shut Friday as student protests over teacher shortages and overcrowded classrooms turned violent: 2,000 arrests, fires at school gates, tear gas in Strasbourg. Europe's unrest is not over. pic.twitter.com/ZRBsHsuTWm— The Power Atlas (@ThePowerAtlasHQ) October 3, 2026
Μόνο χθες Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν 1.747 συλλήψεις—από τη Δευτέρα οι συλλήψεις συνολικά ξεπερνούν τις 5.000--, ανακοίνωσε το βράδυ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.
🇫🇷 France protests update:— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 3, 2026
Over 1,000 schools hit, 2,000 students detained, 305 policemen/policewomen injured, millions of property damaged– and it's still escalating.
Which started as a simple cockroach like protest against school issue turned out to be violent protests…
Σύμφωνα με τον ίδιο, «735 σχολεία επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις—μείωση της τάξης του 30%— και καταγράφηκαν περιστατικά αστικής βίας κοντά σε 158 σχολεία: ρίψη αντικειμένων και συγκρούσεις με στόχο τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους και περαστικούς...».
«Τρίτη πράξη την Τρίτη»Παράλληλα ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε, αφού συναντήθηκε με τους διοργανωτές του κινήματος, την επικείμενη εφαρμογή «ενός σχεδίου δράσης» για την «επιτάχυνση της αντικατάστασης» εκπαιδευτικών, ιδίως για την πρώτη και την τελευταία τάξη του σχολείου.
France school protests rage on as students decry police repression— Press TV 🔻 (@PressTV) October 3, 2026
Qassem Hassan reports from Paris.
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Όσον αφορά τα σχολικά προγράμματα, σχεδιάζει επίσης να προχωρήσει σε «μια εις βάθος εργασία», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «δεν θα είναι σε θέση να λάβει απόφαση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς του 2027», η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά τις προεδρικές εκλογές.
Η Ένωση Μαθητών Λυκείου (USL) απάντησε καλώντας «σε συνέχιση της κινητοποίησης (…) και στη συμμετοχή (των μαθητών) στην τρίτη πράξη την Τρίτη», ημέρα κατά την οποία έχουν προγραμματιστεί μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ριάντ Ρανί.
Συνδικάτα εκπαιδευτικών απηύθυναν κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, «μεταξύ άλλων και μέσω απεργιών».
ΤαραχέςΚαι η χθεσινή ημέρα αμαυρώθηκε από βίαια επεισόδια.
Στη Λα Σιοτά «ένας εκπαιδευτικός περιλούστηκε με βενζίνη οικειοθελώς και στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα», σύμφωνα με τις αρχές.
Συγκρούσεις μεταξύ νεαρών και δυνάμεων επιβολής της τάξης ξέσπασαν σε διάφορες πόλεις, κυρίως στο Στρασβούργο, όπου η αστυνομία επενέβη σε πανεπιστημιακό χώρο κατόπιν αιτήματος του πρύτανη, και στο Παρίσι.
Από την πλευρά της η Διεθνής Αμνηστία «κατήγγειλε τη δυσανάλογη χρήση βίας εναντίον μαθητών λυκείου που διαδηλώνουν και ζήτησε την αναστολή της χρήσης εκτοξευτών σφαιρών άμυνας (LBD)».
Το μη θανατηφόροι όπλο αυτό, που χρησιμοποιείται από τις γαλλικές δυνάμεις επιβολής της τάξης για τον έλεγχο του πλήθους και την αντιμετώπιση ταραχών, είναι αμφιλεγόμενο λόγω των σοβαρών τραυμάτων που μπορεί να προκαλέσει.
Σχεδόν 400 λύκεια (από τα 3.700 της χώρας) παρέμειναν κλειστά χθες Παρασκευή.
Το κόστος των ζημιών στα λύκεια αναμένεται να ανέλθει σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις.
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