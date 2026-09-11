Κώτσηρας: Στόχος μας να επεκτείνουμε την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ με την προσθήκη νέων λεωφορειακών γραμμών

24ωρη λειτουργία λεωφορείων

· Από 05:30 έως 07:00 τα δρομολόγια είναι κάθε 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.· Από 07:00 έως 10:00 κάθε 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.Στη γραμμή 3 του Μετρό (Πλακεντία - Δημοτικό Θέατρο):· Από 22:00 έως 00:20 τα δρομολόγια είναι κάθε 9 λεπτά.· Από 00:20 έως 02:00 έως 05:30, η συχνότητα είναι ανά 15 λεπτά.· Από 05:30 έως 07:00 οι συρμοί διέρχονται κάθε 10 λεπτά.· Από 07:00 έως 10:00 η συχνότητα επανέρχεται στα 9 λεπτά.Στις γραμμές Τ6 (Πικροδάφνη - Σύνταγμα) και Τ7 (Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα):· Από 22:00 έως 00:30 η συχνότητα διαμορφώνεται ανά 15 λεπτά και στις δύο γραμμές.· Από 00:30 έως 05:30 η συχνότητα διαμορφώνεται στα 25 λεπτά.· Από 05:30 έως 10:00 οι συχνότητες είναι κάθε 12 λεπτά και στις δύο γραμμές.Πέραν των 11 γραμμών που εντάχθηκαν στην 24ωρη λειτουργία κάθε Σάββατο, το επιβατικό κοινό εξυπηρετείται και από τις γραμμές που λειτουργούν σε μόνιμη 24ωρη ή νυχτερινή βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας.Γραμμές 24ωρης λειτουργίας κάθε Σάββατο· 049 Πειραιάς - Ομόνοια· 221 Πανεπιστημιούπολη - Ακαδημία· 224 Καισαριανή - Ελ. Βενιζέλου· 421 'Αγιοι Ανάργυροι - Αγία Παρασκευή· 550 Παλαιό Φάληρο - Κηφισιά· 608 Γαλάτσι - Ακαδημία - Νεκρ. Ζωγράφου· 703 Πειραιάς - Αγ. Ανάργυροι - Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)· 842 Πέραμα - Στ. Κορυδαλλός· Α15 Στ. Λαρίσης - Δάσος· Β11 Πλ. Βάθη - Ίλιον - Πετρούπολη· Β12 Στ. Αττική - 'Ανω ΛιόσιαΓραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας· 040 Πειραιάς - Σύνταγμα· 11 'Ανω Πατήσια - Νέο Παγκράτι - Νέα Ελβετία· Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού - Αερολιμένας Αθηνών· Χ95 Σύνταγμα - Αερολιμένας Αθηνών· Χ96 Πειραιάς - Αερολιμένας Αθηνών· Χ97 Αερολιμένας Αθηνών - Στ. ΕλληνικόΓραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας· 400 Πειραιάς - Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας· 500 Πειραιάς - Κηφισιά· 790 Γλυφάδα - Περιστέρι - Ανθούπολη· Χ14 Σύνταγμα - ΚηφισιάΜε αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας τα Σάββατα, αύριο, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 19:00, θα πραγματοποιηθούν στον Σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα» εκδηλώσεις με μουσική, θεατρικά δρώμενα, παιχνίδια και δώρα για το επιβατικό κοινό.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ