H NASA συγχαίρει την Ελλάδα για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη: «Διαμορφώνει το μέλλον της εξερεύνησης του Διαστήματος»
ΕΛΛΑΔΑ
NASA Αδριανός Γολέμης Διεθνής Διαστημικός Σταθμός

H NASA συγχαίρει την Ελλάδα για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη: «Διαμορφώνει το μέλλον της εξερεύνησης του Διαστήματος»

Ο διοικητής της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν χαιρέτισε την αποστολή του Αδριανού Γολέμη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και τη συμμετοχή της χώρας στις Συμφωνίες Άρτεμις

H NASA συγχαίρει την Ελλάδα για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη: «Διαμορφώνει το μέλλον της εξερεύνησης του Διαστήματος»
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Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο διοικητής της NASA Τζάρεντ 'Αιζακμαν, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης.

«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την επικείμενη ιδιωτική αποστολή αστροναύτη και το πρώτο της ταξίδι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό», ανέφερε ο Τζάρεντ 'Αιζακμαν σε ανάρτησή του στο Χ.

Η παρέμβαση του επικεφαλής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας έρχεται μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), για λογαριασμό της Ελλάδας, και η αμερικανική εταιρεία Vast για τη συμμετοχή του Αδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρωμένη αποστολή προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.



Ο διοικητής της NASA συνέδεσε την αποστολή με την ευρύτερη συνεργασία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα του Διαστήματος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή της χώρας στις Συμφωνίες του Άρτεμις.

«Ως εταίρος στις Συμφωνίες του Άρτεμις, η Ελλάδα συμβάλλει ήδη στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εξερεύνησης. Με αυτή την αποστολή, συνεισφέρει στη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας σε χαμηλή γήινη τροχιά», σημείωσε.

Η ανακοίνωση βρήκε απήχηση και στο Καπιτώλιο, με τον Ελληνοαμερικανό Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Μάικ Χαριδόπουλο να αναδημοσιεύει την ανάρτηση του επικεφαλής της NASA.

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Η ανάρτηση έχει ενδιαφέρον λόγω του ρόλου του Μ. Χαριδόπουλου στα ζητήματα διαστημικής πολιτικής. Ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής είναι πρόεδρος της Υποεπιτροπής Διαστήματος και Αεροναυτικής στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εκπροσωπεί την 8η περιφέρεια της Φλόριντα, στην αποκαλούμενη «διαστημική ακτή» (Space Coast), όπου βρίσκονται το Kennedy Space Center και το Cape Canaveral Space Force Station.
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