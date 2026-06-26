«Ο Αδριανός τα επόμενα χρόνια θα είναι στο Διάστημα»: Η ανακοίνωση Μητσοτάκη και ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης

Ο πρωθυπουργός συζήτησε σήμερα με τον εκπαιδευόμενο αστροναύτη Αδριανό Γολέμη και ανακοίνωσε την ιστορική αποστολή στον ISS - «Θυμάμαι όταν είδα το πρώτο Star Wars πριν 50 χρόνια, κάτι μέσα μου σκίρτησε»





Η πιο ηχηρή ανακοίνωση αφορούσε, ωστόσο, τον εκπαιδευόμενο αστροναύτη



money well spent».



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι θα ήθελε ο Αδριανός Γολέμης, όταν ολοκληρώσει την αποστολή του, να επισκέπτεται σχολεία και να μιλά στα παιδιά για τη σημασία του Διαστήματος. «Θα ήθελα, όταν επωμιστεί αυτή τη βαριά ευθύνη, να μεταφέρει στα παιδιά γιατί το Διάστημα είναι σημαντικό και γιατί αποτελεί καταλύτη έμπνευσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια επένδυση για μια νεολαία που αναζητά την ελπίδα σε ένα περιβάλλον που είναι ζοφερό».



Ο πρωθυπουργός εκμυστηρεύτηκε και μία προσωπική εμπειρία για το πώς ο ίδιος έδειξε το ενδιαφέρον του για το διάστημα: «Όλοι μας έχουμε κοιτάξει προς τον ουρανό και έχουμε ονειρευτεί, μας έχουν συνεπάρει ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Εγώ θυμάμαι ότι είδα το πρώτο Star Wars πριν από 50 χρόνια, όταν ήμουν εννέα χρονών σε ένα θερινό σινεμά με απαίσια εικόνα, όμως κάτι μέσα μου σκίρτησε παρόλο που δεν ακολούθησα καθόλου την τεχνική κατεύθυνση. Αλλά είμαι σίγουρος ότι πολλά νέα παιδιά και μέσω των προγραμμάτων των δορυφόρων τα οποία θα αναπτύσσουμε στα σχολεία, θα εμπνευστούν και θα γίνουν οι μηχανικοί και γιατί όχι οι αστροναύτες του μέλλοντος».



ευρύτερο κυβερνητικό σχέδιο για τις νέες τεχνολογίες, λέγοντας ότι «η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρίδι: μια οικονομική κρίση», αλλά πλέον βλέπει «στις τεχνολογίες του Διαστήματος, στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις ψηφιακές εφαρμογές μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες που ήταν μπροστά μας».



Υπενθύμισε ότι το 2019 ελάχιστοι θα φαντάζονταν πως η Ελλάδα θα είχε σήμερα δορυφόρους σε τροχιά και ένα δυναμικό οικοσύστημα διαστημικών εφαρμογών, σημειώνοντας ότι η δημόσια χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία αυτής της νέας πραγματικότητας.



Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να εξελιχθούν σε εξαγώγιμο προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας. «Όσο μπορούμε να αναπτύσσουμε τέτοιες εφαρμογές στη διαχείριση δεδομένων, τόσο πιο εύκολο θα είναι να τις πουλήσουμε και στο εξωτερικό», είπε, αναφέροντας ως παραδείγματα τη διαχείριση πλημμυρών και φυσικών καταστροφών.



Κλείσιμο κρίσιμο εργαλείο και για την εθνική άμυνα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα παρακολούθησης του τεράστιου θαλάσσιου χώρου της χώρας μέσω δορυφορικών συστημάτων. «Είμαστε μια χώρα νησιωτική με τεράστιο θαλάσσιο πεδίο. Τώρα μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται στη θάλασσα και ποια είναι η προέλευσή τους. Σε μια εποχή που καλούμαστε να διαχειριστούμε πολλαπλές κρίσεις, αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία», υπογράμμισε.



Δείτε την εκδήλωση:





Σημειώνεται ότι χθες εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην οποία προήδρευσε ο κ. Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Αδριανό Γολέμη.



Από τις μεταρρυθμίσεις… στο Διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το νέο στοίχημα της χώρας στην τεχνολογία, συνδέοντας τις διαστημικές εφαρμογές, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την καινοτομία με την ανάπτυξη, την εθνική άμυνα και την επόμενη γενιά επιστημόνων.Η πιο ηχηρή ανακοίνωση αφορούσε, ωστόσο, τον εκπαιδευόμενο αστροναύτη Αδριανό Γολέμη , o οποίος πριν από έναν χρόνο είχε μιλήσει στο ygeiamou.gr για την Ιατρική του Διαστήματος «Ο Αδριανός τα επόμενα χρόνια θα είναι στο Διάστημα. Είναι μια επένδυση που κάνουμε ως χώρα, η οποία έχει συμβολική αλλά και ουσιαστική αξία», είπε ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη». Μάλιστα χαρακτήρισε τη συνεργασία της Ελλάδας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος μια επιλογή που είναι, όπως είπε στα αγγλικά, «».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι θα ήθελε ο Αδριανός Γολέμης, όταν ολοκληρώσει την αποστολή του, να επισκέπτεται σχολεία και να μιλά στα παιδιά για τη σημασία του Διαστήματος. «Θα ήθελα, όταν επωμιστεί αυτή τη βαριά ευθύνη, να μεταφέρει στα παιδιά γιατί τοείναι σημαντικό και γιατί αποτελεί καταλύτη έμπνευσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια επένδυση για μια νεολαία που αναζητά την ελπίδα σε ένα περιβάλλον που είναι ζοφερό».Ο πρωθυπουργός εκμυστηρεύτηκε και μίαγια το πώς ο ίδιος έδειξε το ενδιαφέρον του για το διάστημα: «Όλοι μας έχουμε κοιτάξει προς τον ουρανό και έχουμε ονειρευτεί, μας έχουν συνεπάρει ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Εγώ θυμάμαι ότι είδα το πρώτο, όταν ήμουν εννέα χρονών σε ένα θερινό σινεμά με απαίσια εικόνα, όμωςπαρόλο που δεν ακολούθησα καθόλου την τεχνική κατεύθυνση. Αλλά είμαι σίγουρος ότι πολλά νέα παιδιά και μέσω των προγραμμάτων των δορυφόρων τα οποία θα αναπτύσσουμε στα σχολεία, θα εμπνευστούν και θα γίνουν οι μηχανικοί και γιατί όχι οι αστροναύτες του μέλλοντος».Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός περιέγραψε το, λέγοντας ότι «η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρίδι: μια οικονομική κρίση», αλλά πλέον βλέπει «στις τεχνολογίες του Διαστήματος, στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις ψηφιακές εφαρμογές μιαΥπενθύμισε ότι το 2019 ελάχιστοι θα φαντάζονταν πως, σημειώνοντας ότι η δημόσια χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία αυτής της νέας πραγματικότητας.Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να εξελιχθούν σε. «Όσο μπορούμε να αναπτύσσουμε τέτοιες εφαρμογές στη διαχείριση δεδομένων, τόσο πιο εύκολο θα είναι να τις πουλήσουμε και στο εξωτερικό», είπε, αναφέροντας ως παραδείγματα τη διαχείριση πλημμυρών και φυσικών καταστροφών.Αναφέρθηκε επίσης στις εφαρμογές dual use, τονίζοντας ότι αποτελούν, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα παρακολούθησης του τεράστιου θαλάσσιου χώρου της χώρας μέσω δορυφορικών συστημάτων. «Είμαστε μια χώρα νησιωτική με τεράστιο θαλάσσιο πεδίο. Τώρα μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται στη θάλασσα και ποια είναι η προέλευσή τους. Σε μια εποχή που καλούμαστε να διαχειριστούμε πολλαπλές κρίσεις, αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία», υπογράμμισε.Σημειώνεται ότι χθες εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην οποία προήδρευσε ο κ. Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Αδριανό Γολέμη.

Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως τρεις εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος, που έχει ως ορίζοντα το 2035.



Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σημαντικά οφέλη που θα έχει για την εγχώρια επιστημονική κοινότητα η απόφαση για την πρώτη εκπροσώπηση της χώρας μας στο πλήρωμα του ΔΔΣ. Ο Έλληνας αστροναύτης θα εκτελέσει πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από δεκάδες ελληνικές ερευνητικές ομάδες, φορείς και πανεπιστήμια, ελληνικές εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις σε συνθήκες διαστήματος, θα συλλεγούν πολύτιμα δεδομένα που θα αξιοποιηθούν για εφαρμογές και περαιτέρω έρευνα, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης πολύτιμων συνεργασιών με διεθνείς εταίρους.



Πέραν της ενίσχυσης της ελληνικής έρευνας και την προβολή ελληνικών τεχνολογιών, θα υλοποιηθούν προγράμματα που θα ενθαρρύνουν νέα παιδια να ασχοληθούν με τις επιστήμες και την πρακτική εφαρμογή τους. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν η διοργάνωση μαθητικού διαγωνισμού για την κατασκευή δορυφόρου, η διοργάνωση διαγωνισμών STEM και η αποστολή ερωτήσεων από μαθητές προς τους αστροναύτες που υπηρετούν στον ΔΔΣ.



Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος και ο εκπαιδευόμενος αστροναύτης και γιατρός διαστημικών αποστολών Αδριανός Γολέμης.