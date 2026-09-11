Σε ύφεση, χωρίς ενεργές εστίες, η πυρκαγιά στην Πλαγιά στο Κιλκίς
Σε ύφεση, χωρίς ενεργές εστίες, η πυρκαγιά στην Πλαγιά στο Κιλκίς
Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε δασική έκταση - Έρευνα για τα αίτια από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών Θεσσαλονίκης
Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση, στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκίς.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:45.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ο Δήμος Παιονίας, παρέχοντας υδροφόρες.
Την εξακρίβωση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:45.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ο Δήμος Παιονίας, παρέχοντας υδροφόρες.
Την εξακρίβωση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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