Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Κιλκίς, άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Κιλκίς, άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα
Πυρκαγιά καίει αυτή την ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκίς, χωρίς να απειλείται κατοικημένη περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 22:45.
Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Ο Δήμος Παιονιας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 22:45.
Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Ο Δήμος Παιονιας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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