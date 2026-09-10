Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στο Λασίθι
ΕΛΛΑΔΑ
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Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στο Λασίθι

Συνολικά κατασχέθηκαν 42,6 γραμμάρια κοκαΐνης, 342,8 γραμμάρια κάνναβης και 3.640 ευρώ

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στο Λασίθι
Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 29 και 19 ετών και μιας 21χρονης γυναίκας, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν σε περιοχή του δήμου Αγίου Νικολάου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.

Όπως προέκυψε, ο 19χρονος διέθετε ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικού αντιτίμου στον 29χρονο, ενώ κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε στον 29χρονο και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Ακολούθησε έλεγχος και στον 19χρονο, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, όπου στην κατοχή του βρέθηκαν αυτοσχέδιες συσκευασίες, γνωστές ως «φιξάκια», που περιείχαν κοκαΐνη.

Εν συνέχεια, ακολούθησε αστυνομική έρευνα σε οικία όπου διέμεναν ο 19χρονος και η 21χρονη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 55 φιξάκια με κοκαΐνη συνολικού βάρους 42,6 γραμμαρίων, καθώς και 342,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκαν επίσης 3.640 ευρώ ως προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες, μία ζυγαριά ακριβείας και τέσσερα κινητά τηλέφωνα. Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε η δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

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