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Μήλος: Η ΕΛΛΕΤ ζητά έλεγχο σε περίπου 30 οικοδομικές άδειες
Μήλος: Η ΕΛΛΕΤ ζητά έλεγχο σε περίπου 30 οικοδομικές άδειες
Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ζητά να εξεταστούν περίπου 30 άδειες για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου - Η παρέμβαση έρχεται ενώ το νησί αναμένει τον νέο πολεοδομικό σχεδιασμό και παραμένει σε ισχύ η αναστολή δόμησης
Νέα παρέμβαση για την έντονη οικοδομική δραστηριότητα στη Μήλο πραγματοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να ελέγξουν περίπου 30 οικοδομικές άδειες που αφορούν μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού.
Η πρωτοβουλία της ΕΛΛΕΤ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Μήλος βρίσκεται σε μεταβατικό πολεοδομικό καθεστώς. Η αναστολή έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ενώ ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός του νησιού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Η οργάνωση υποστηρίζει ότι, πέρα από το τι θα ισχύσει στο μέλλον, θα πρέπει να δοθούν σαφείς απαντήσεις και για άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί.
Στο μικροσκόπιο περίπου 30 άδειες
Σύμφωνα με την ΕΛΛΕΤ, το αίτημα αφορά περίπου 30 οικοδομικές άδειες για ξενοδοχειακές μονάδες σε εκτός σχεδίου γήπεδα, σε διαφορετικά σημεία της Μήλου. Η οργάνωση αναφέρει ότι για τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα ακίνητα προκύπτουν ερωτήματα ως προς την πρόσβαση σε νομίμως αναγνωρισμένη οδό, ζήτημα που ζητά να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Όπως επισημαίνει, πρόκειται κυρίως για μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια και όχι για μικρές οικογενειακές κατασκευές, ενώ τα περισσότερα από τα γήπεδα, σύμφωνα με την ίδια, ανήκουν σε ανώνυμες εταιρείες με έδρα εκτός Μήλου. Η ΕΛΛΕΤ διευκρινίζει πάντως ότι το ποιος βρίσκεται πίσω από κάθε επένδυση ή η καταγωγή των ιδιοκτητών δεν αποτελεί κριτήριο για την παρέμβασή της. Το ζητούμενο, όπως αναφέρει, είναι να εφαρμόζονται οι ίδιοι πολεοδομικοί κανόνες για όλους.
Εξώδικο σε ΥΔΟΜ και Δήμο Μήλου
Η ΕΛΛΕΤ αναφέρει ότι στις 14 Ιουλίου 2026 επέδωσε εξώδικη διαμαρτυρία, καταγγελία και πρόσκληση προς την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και τον Δήμο Μήλου. Με αυτήν ζητούσε να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες άδειες και να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη νομιμότητα της έκδοσής τους. Κατά την οργάνωση, μέχρι τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής της δεν είχε λάβει απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι το αίτημά της για έλεγχο δεν συνιστά εκ των προτέρων κρίση ότι οι άδειες είναι παράνομες. Ζητά από τη Διοίκηση να τεκμηριώσει ότι έχουν εκδοθεί σύννομα και, εφόσον εντοπιστούν παραβάσεις ή πλημμέλειες, να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Η υπόθεση στον Μύτακα και η απόφαση του ΣτΕ
Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΛΕΤ αναφέρεται ειδικά και στην υπόθεση μεγάλης ξενοδοχειακής επέκτασης στον Μύτακα, την οποία παρουσιάζει ως παράδειγμα της ανάγκης ουσιαστικού ελέγχου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, με την υπ' αριθμ. 69/2026 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ανεστάλη προσωρινά σημαντικό τμήμα των εργασιών που προβλέπονταν από την επίμαχη οικοδομική άδεια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν, κατά την ΕΛΛΕΤ, 11 νέα κτίρια και 127 ιδιωτικές πισίνες.
Η οργάνωση σημειώνει ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη δεν προδικάζει τη νομιμότητα οποιασδήποτε άλλης άδειας στο νησί, θεωρεί όμως ότι καθιστά ακόμη πιο αναγκαίο τον έλεγχο των περιπτώσεων που έχει θέσει υπόψη των αρμόδιων αρχών.
Η αναστολή δόμησης και η επόμενη ημέρα
Η συζήτηση για την οικοδομική και τουριστική ανάπτυξη της Μήλου έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά την υπόθεση του Σαρακήνικου και τις αντιδράσεις για την έκταση της δόμησης σε ευαίσθητα σημεία του νησιού.
Στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί, έχει επιβληθεί αναστολή έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού περιοχές, ενώ προβλέπεται επίσης αναστολή οικοδομικών εργασιών σε συγκεκριμένη ζώνη της βορειοανατολικής ακτής. Στόχος των περιορισμών είναι να αποτραπεί η δημιουργία νέων τετελεσμένων μέχρι να ολοκληρωθεί ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός.
Η ΕΛΛΕΤ αναγνωρίζει ότι η οριζόντια εφαρμογή των περιορισμών δεν επηρεάζει μόνο μεγάλες τουριστικές επενδύσεις αλλά και μικρότερες επιχειρηματικές ή οικογενειακές κατασκευές που ενδέχεται να είναι απολύτως νόμιμες. Με τη λήξη της αναστολής να πλησιάζει, επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη να προχωρήσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός και, ταυτόχρονα, να ελεγχθούν οι άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί.
«Το φυσικό κεφάλαιο είναι προϋπόθεση της ανάπτυξης»
Η πρωτοβουλία της ΕΛΛΕΤ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Μήλος βρίσκεται σε μεταβατικό πολεοδομικό καθεστώς. Η αναστολή έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ενώ ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός του νησιού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Η οργάνωση υποστηρίζει ότι, πέρα από το τι θα ισχύσει στο μέλλον, θα πρέπει να δοθούν σαφείς απαντήσεις και για άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί.
Στο μικροσκόπιο περίπου 30 άδειες
Σύμφωνα με την ΕΛΛΕΤ, το αίτημα αφορά περίπου 30 οικοδομικές άδειες για ξενοδοχειακές μονάδες σε εκτός σχεδίου γήπεδα, σε διαφορετικά σημεία της Μήλου. Η οργάνωση αναφέρει ότι για τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα ακίνητα προκύπτουν ερωτήματα ως προς την πρόσβαση σε νομίμως αναγνωρισμένη οδό, ζήτημα που ζητά να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Όπως επισημαίνει, πρόκειται κυρίως για μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια και όχι για μικρές οικογενειακές κατασκευές, ενώ τα περισσότερα από τα γήπεδα, σύμφωνα με την ίδια, ανήκουν σε ανώνυμες εταιρείες με έδρα εκτός Μήλου. Η ΕΛΛΕΤ διευκρινίζει πάντως ότι το ποιος βρίσκεται πίσω από κάθε επένδυση ή η καταγωγή των ιδιοκτητών δεν αποτελεί κριτήριο για την παρέμβασή της. Το ζητούμενο, όπως αναφέρει, είναι να εφαρμόζονται οι ίδιοι πολεοδομικοί κανόνες για όλους.
Εξώδικο σε ΥΔΟΜ και Δήμο Μήλου
Η ΕΛΛΕΤ αναφέρει ότι στις 14 Ιουλίου 2026 επέδωσε εξώδικη διαμαρτυρία, καταγγελία και πρόσκληση προς την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και τον Δήμο Μήλου. Με αυτήν ζητούσε να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες άδειες και να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη νομιμότητα της έκδοσής τους. Κατά την οργάνωση, μέχρι τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής της δεν είχε λάβει απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι το αίτημά της για έλεγχο δεν συνιστά εκ των προτέρων κρίση ότι οι άδειες είναι παράνομες. Ζητά από τη Διοίκηση να τεκμηριώσει ότι έχουν εκδοθεί σύννομα και, εφόσον εντοπιστούν παραβάσεις ή πλημμέλειες, να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Η υπόθεση στον Μύτακα και η απόφαση του ΣτΕ
Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΛΕΤ αναφέρεται ειδικά και στην υπόθεση μεγάλης ξενοδοχειακής επέκτασης στον Μύτακα, την οποία παρουσιάζει ως παράδειγμα της ανάγκης ουσιαστικού ελέγχου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, με την υπ' αριθμ. 69/2026 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ανεστάλη προσωρινά σημαντικό τμήμα των εργασιών που προβλέπονταν από την επίμαχη οικοδομική άδεια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν, κατά την ΕΛΛΕΤ, 11 νέα κτίρια και 127 ιδιωτικές πισίνες.
Η οργάνωση σημειώνει ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη δεν προδικάζει τη νομιμότητα οποιασδήποτε άλλης άδειας στο νησί, θεωρεί όμως ότι καθιστά ακόμη πιο αναγκαίο τον έλεγχο των περιπτώσεων που έχει θέσει υπόψη των αρμόδιων αρχών.
Η αναστολή δόμησης και η επόμενη ημέρα
Η συζήτηση για την οικοδομική και τουριστική ανάπτυξη της Μήλου έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά την υπόθεση του Σαρακήνικου και τις αντιδράσεις για την έκταση της δόμησης σε ευαίσθητα σημεία του νησιού.
Στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί, έχει επιβληθεί αναστολή έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού περιοχές, ενώ προβλέπεται επίσης αναστολή οικοδομικών εργασιών σε συγκεκριμένη ζώνη της βορειοανατολικής ακτής. Στόχος των περιορισμών είναι να αποτραπεί η δημιουργία νέων τετελεσμένων μέχρι να ολοκληρωθεί ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός.
Η ΕΛΛΕΤ αναγνωρίζει ότι η οριζόντια εφαρμογή των περιορισμών δεν επηρεάζει μόνο μεγάλες τουριστικές επενδύσεις αλλά και μικρότερες επιχειρηματικές ή οικογενειακές κατασκευές που ενδέχεται να είναι απολύτως νόμιμες. Με τη λήξη της αναστολής να πλησιάζει, επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη να προχωρήσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός και, ταυτόχρονα, να ελεγχθούν οι άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί.
«Το φυσικό κεφάλαιο είναι προϋπόθεση της ανάπτυξης»
Η ΕΛΛΕΤ συνδέει την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου της Μήλου με τη βιωσιμότητα της ίδιας της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού. Κατά την οργάνωση, το φυσικό κεφάλαιο αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για την οικονομική δραστηριότητα και τις επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν στο νησί και, επομένως, η προστασία του δεν μπορεί να εξαρτάται από το μέγεθος μιας επένδυσης.
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