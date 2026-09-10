Μήλος: Η ΕΛΛΕΤ ζητά έλεγχο σε περίπου 30 οικοδομικές άδειες

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ζητά να εξεταστούν περίπου 30 άδειες για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου - Η παρέμβαση έρχεται ενώ το νησί αναμένει τον νέο πολεοδομικό σχεδιασμό και παραμένει σε ισχύ η αναστολή δόμησης