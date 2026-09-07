Σχολική χρονιά 2026-2027: Αγιασμός και διανομή βιβλίων στα σχολεία την Παρασκευή 11/9, πότε ξεκινούν τα μαθήματα - Τι αλλαγές φέρνει η νέα σχολική χρονιά

Στα θρανία θα καθίσουν φέτος περισσότεροι από 1.270.000 μαθητές - Από φέτος εντάσσονται στο δίκτυο 8 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία - Διορισμοί μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών





Η πρώτη ημέρα θα είναι αφιερωμένη στον καθιερωμένο







Την ίδια ημέρα γίνεται, επίσης, γνωριμία των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς, ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα ενώ πραγματοποιείται και η διανομή των σχολικών βιβλίων.



Το κανονικό πρόγραμμα των μαθημάτων αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026.



Ο εκπαιδευτικός «χάρτης» της σχολικής χρονιάς 2026-27 Για τη σχολική χρονιά 2026-2027, ο επίσημος προγραμματισμός και τα δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού διαμορφώνονται ως εξής:



Στα θρανία θα καθίσουν φέτος περισσότεροι από 1.270.000 μαθητές. Ο σχεδιασμός καλύπτει συνολικά 13.842 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, από φέτος εντάσσονται στο δίκτυο 8 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.



Όσο για τις μεταβολές του σχολικού χάρτη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εξαιτίας της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού και του δημογραφικού προβλήματος, δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ (3625/Β/19-06-2026) που φέρνει σημαντικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, καταργούνται συνολικά 75 σχολεία - 43 Νηπιαγωγεία και 32 Δημοτικά Σχολεία - τα περισσότερα από τα οποία τελούσαν ήδη σε αναστολή λειτουργίας.



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-Υποβιβάζονται οργανικά 146 σχολεία - 40 Νηπιαγωγεία και 106 Δημοτικά - λόγω μείωσης εγγραφών.



Επιπλέον,



-Ιδρύεται 1 νέο δημοτικό σχολείο, το 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα στη Θήρα.



Λίγες ημέρες απέμειναν έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-27, καθώς η επιστροφή στις αίθουσες για μαθητές και εκπαιδευτικούς προγραμματίζεται για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.Η πρώτη ημέρα θα είναι αφιερωμένη στον καθιερωμένο αγιασμό , ο οποίος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 11.00 πμ.Στη συνέχεια, οι μαθητές θα ενημερωθούν από τη διεύθυνση του σχολείου για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου και την καθημερινότητά τους.Την ίδια ημέρα γίνεται, επίσης, γνωριμία των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς, ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα ενώ πραγματοποιείται και η διανομή των σχολικών βιβλίων.Το κανονικό πρόγραμμα των μαθημάτων αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026.Για τη σχολική χρονιά 2026-2027, ο επίσημος προγραμματισμός και τα δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού διαμορφώνονται ως εξής:Στα θρανία θα καθίσουν φέτος περισσότεροι από 1.270.000 μαθητές. Ο σχεδιασμός καλύπτει συνολικά 13.842 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Επιπλέον,Όσο για τις μεταβολές του σχολικού χάρτη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εξαιτίας της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού και του δημογραφικού προβλήματος, δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ (3625/Β/19-06-2026) που φέρνει σημαντικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, καταργούνται συνολικά 75 σχολεία - 43 Νηπιαγωγεία και 32 Δημοτικά Σχολεία - τα περισσότερα από τα οποία τελούσαν ήδη σε αναστολή λειτουργίας.-Συγχωνεύονται 82 σχολικές μονάδες ως ακολούθως: 70 Νηπιαγωγεία συγχωνεύονται σε 33 και 12 Δημοτικά Σχολεία συγχωνεύονται σε 6.-Υποβιβάζονται οργανικά 146 σχολεία - 40 Νηπιαγωγεία και 106 Δημοτικά - λόγω μείωσης εγγραφών.Επιπλέον,-Ιδρύεται 1 νέο δημοτικό σχολείο, το 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα στη Θήρα.

-Προάγονται συνολικά 38 σχολεία - 7 Νηπιαγωγεία και 31 Δημοτικά – δηλαδή, αναβαθμίζονται λόγω αύξησης μαθητών.



Αναφορικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό, φέτος θα υπηρετήσουν στα σχολεία πάνω από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.



Σχετικά με τους αναπληρωτές, στην πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων ανακοινώθηκαν 29.908 προσλήψεις. Από αυτές, οι 23.020 αφορούν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) και οι 6.786 αφορούν Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ-ΕΒΠ). Σύμφωνα δε με την υπουργό Παιδείας, έως το τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένεται να προσληφθούν επιπλέον 6.000 αναπληρωτές.



Σημειώνεται, ότι η κυβέρνηση έχει εγκρίνει συνολικά περίπου 45.000 προσλήψεις αναπληρωτών - 36.000 εκπαιδευτικούς και 9.000 ΕΕΠ-ΕΒΠ - για ολόκληρο το έτος, με τις επόμενες φάσεις να ακολουθούν εντός του Σεπτεμβρίου για την κάλυψη των εναπομεινάντων κενών.