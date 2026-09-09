Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Συνελήφθησαν δύο άτομα για διακίνηση ναρκωτικών στον Κορυδαλλό, είχαν κάμερες και «οχυρό» στην είσοδο
Συνελήφθησαν δύο άτομα για διακίνηση ναρκωτικών στον Κορυδαλλό, είχαν κάμερες και «οχυρό» στην είσοδο
Τι κατασχέθηκε από τις Αρχές
Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 25 και 29 ετών, προχώρησαν το απόγευμα της 4ης Σεπτεμβρίου οι αστυνομικοί, καθώς ήταν κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες, έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή του Κορυδαλλού.
Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφοριακά δεδομένα και στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει στο πλαίσιο της έρευνας, ταυτοποίησαν τους δύο άνδρες και πιστοποίησαν τη φερόμενη εγκληματική τους δράση.
Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μέσα στην οικία.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην κατοχή τους όσο και στο σπίτι, κατασχέθηκαν:
74 γραμμάρια κοκαΐνης
μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
τρίφτης
1.605 ευρώ σε μετρητά
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μέτρα ασφαλείας που, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν λάβει οι δύο κατηγορούμενοι. Στην κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας είχαν τοποθετήσει καγκελόπορτα και κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια και την αντιπαρακολούθηση του χώρου.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες, έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή του Κορυδαλλού.
Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφοριακά δεδομένα και στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει στο πλαίσιο της έρευνας, ταυτοποίησαν τους δύο άνδρες και πιστοποίησαν τη φερόμενη εγκληματική τους δράση.
Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μέσα στην οικία.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην κατοχή τους όσο και στο σπίτι, κατασχέθηκαν:
74 γραμμάρια κοκαΐνης
μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
τρίφτης
1.605 ευρώ σε μετρητά
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μέτρα ασφαλείας που, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν λάβει οι δύο κατηγορούμενοι. Στην κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας είχαν τοποθετήσει καγκελόπορτα και κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια και την αντιπαρακολούθηση του χώρου.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα