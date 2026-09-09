Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Φώκια ξαποσταίνει στη πλώρη σκάφους στα Καμένα βούρλα, δείτε βίντεο
Φώκια ξαποσταίνει στη πλώρη σκάφους στα Καμένα βούρλα, δείτε βίντεο
Κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής που βρέθηκαν στη μαρίνα χθες το βράδυ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτό το σπάνιο και όμορφο θέαμα
Ένα αξιολάτρευτο σκηνικό κατέγραψε κάμερα το βράδυ της Τρίτης (8/9) στα Καμένα Βούρλα, καθώς μία φώκια επέλεξε να ξαποστάσει πάνω στη πλώρη σκάφους που βρισκόταν στη μαρίνα.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της μαρίνας Καμένων Βούρλων, κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής που βρέθηκαν στη μαρίνα χθες το βράδυ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτό το σπάνιο και όμορφο θέαμα.
Το ζωάκι ήταν ήρεμο και δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα.
Η ανάρτηση έγραφε:
«Χθες το βράδυ, μια πανέμορφη φώκια αποφάσισε να κάνει μια μικρή στάση στη Μαρίνα Καμένων Βούρλων και να περάσει τη νύχτα… πάνω σε ένα σκάφος!
Ήρεμη και ανενόχλητη, ξάπλωσε στο ξύλινο κατάστρωμα και μας χάρισε μια μοναδική εικόνα — μια απρόσμενη συνάντηση με έναν από τους πιο ξεχωριστούς κατοίκους της ελληνικής θάλασσας.
Τέτοιες στιγμές μας θυμίζουν πόσο όμορφη και ζωντανή είναι η φύση γύρω μας. Ας την απολαμβάνουμε, αλλά κυρίως ας τη σεβόμαστε και ας την προστατεύουμε.
Καλώς ήρθες, μικρή μας επισκέπτρια!».
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της μαρίνας Καμένων Βούρλων, κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής που βρέθηκαν στη μαρίνα χθες το βράδυ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτό το σπάνιο και όμορφο θέαμα.
Το ζωάκι ήταν ήρεμο και δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανάρτηση έγραφε:
«Χθες το βράδυ, μια πανέμορφη φώκια αποφάσισε να κάνει μια μικρή στάση στη Μαρίνα Καμένων Βούρλων και να περάσει τη νύχτα… πάνω σε ένα σκάφος!
Ήρεμη και ανενόχλητη, ξάπλωσε στο ξύλινο κατάστρωμα και μας χάρισε μια μοναδική εικόνα — μια απρόσμενη συνάντηση με έναν από τους πιο ξεχωριστούς κατοίκους της ελληνικής θάλασσας.
Τέτοιες στιγμές μας θυμίζουν πόσο όμορφη και ζωντανή είναι η φύση γύρω μας. Ας την απολαμβάνουμε, αλλά κυρίως ας τη σεβόμαστε και ας την προστατεύουμε.
Καλώς ήρθες, μικρή μας επισκέπτρια!».
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