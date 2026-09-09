Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Ολλανδός έκλεψε ταξί και παρέσυρε τον οδηγό στου Ρέντη, συνελήφθη από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ
Ολλανδός έκλεψε ταξί και παρέσυρε τον οδηγό στου Ρέντη, συνελήφθη από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ
Ο συλληφθείς προσέγγισε το όχημα, μπήκε στη θέση του οδηγού και, στην προσπάθεια του να διαφύγει, παρέσυρε τον 57χρονο οδηγό
Στη σύλληψη ενός 34χρονου από την Ολλανδία που έκλεψε ένα ταξί και παρέσυρε τον οδηγό προχώρησαν στελέχη της oμάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 15.30 το μεσημέρι της Τρίτης (8/9). Ο συλληφθείς προσέγγισε το όχημα, μπήκε στη θέση του οδηγού και, στην προσπάθεια του να διαφύγει, παρέσυρε τον 57χρονο οδηγό χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει σοβαρά.
Ο 57χρονος επικοινώνησε με τις Αρχές και, μετά από αναζητήσεις, ο 34χρονος εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ στην οδό Θεμιστοκλέους και συνελήφθη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 15.30 το μεσημέρι της Τρίτης (8/9). Ο συλληφθείς προσέγγισε το όχημα, μπήκε στη θέση του οδηγού και, στην προσπάθεια του να διαφύγει, παρέσυρε τον 57χρονο οδηγό χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει σοβαρά.
Ο 57χρονος επικοινώνησε με τις Αρχές και, μετά από αναζητήσεις, ο 34χρονος εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ στην οδό Θεμιστοκλέους και συνελήφθη.
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