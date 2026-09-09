Ολλανδός έκλεψε ταξί και παρέσυρε τον οδηγό στου Ρέντη, συνελήφθη από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέντης Ταξί Κλοπή

Ολλανδός έκλεψε ταξί και παρέσυρε τον οδηγό στου Ρέντη, συνελήφθη από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ

Ο συλληφθείς προσέγγισε το όχημα, μπήκε στη θέση του οδηγού και, στην προσπάθεια του να διαφύγει, παρέσυρε τον 57χρονο οδηγό

Ολλανδός έκλεψε ταξί και παρέσυρε τον οδηγό στου Ρέντη, συνελήφθη από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
13 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 34χρονου από την Ολλανδία που έκλεψε ένα ταξί και παρέσυρε τον οδηγό προχώρησαν στελέχη της oμάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 15.30 το μεσημέρι της Τρίτης (8/9). Ο συλληφθείς προσέγγισε το όχημα, μπήκε στη θέση του οδηγού και, στην προσπάθεια του να διαφύγει, παρέσυρε τον 57χρονο οδηγό χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει σοβαρά.

Ο 57χρονος επικοινώνησε με τις Αρχές και, μετά από αναζητήσεις, ο 34χρονος εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ στην οδό Θεμιστοκλέους και συνελήφθη.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
13 ΣΧΟΛΙΑ

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