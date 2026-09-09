Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Το ΚΚΕ ζητά να έρθει άμεσα στη Βουλή η σύμβαση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»
Το ΚΚΕ ζητά να έρθει άμεσα στη Βουλή η σύμβαση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»
Ο Θανάσης Παφίλης ζήτησε ενημέρωση των κομμάτων για τη σύμβαση - Όπως είπε, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως με τις φρεγάτες Belharra, είχε πραγματοποιηθεί συζήτηση στην Ολομέλεια
Να έρθει άμεσα στην Ολομέλεια της Βουλής η συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» ζήτησε στη Διάσκεψη των Προέδρων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης.
Πέραν της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων, ο κ. Παφίλης ζήτησε να συζητηθεί και να ψηφιστεί η συμφωνία για το αντιαεροπορικό σύστημα, και στην Ολομέλεια. Μάλιστα, επικαλέστηκε τη διαδικασία που είχε ακολουθηθεί για τη συμφωνία προμήθειας φρεγατών Belharra. Σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, θα πρέπει να υπάρξει «ουσιαστική ενημέρωση» τόσο των κοινοβουλευτικών κομμάτων όσο και της κοινής γνώμης για τη συμφωνία.
Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωση του, επέκρινε την κυβέρνηση για τη συμφωνία, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη απόφαση» της κυβέρνησης, που «επιταχύνει την πολεμική προετοιμασία» και εμβαθύνει την εμπλοκή της χώρας σε «ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς». Επίσης, έθεσε ερωτήματα για την ίδια τη συμφωνία και στον βαθμό εμπλοκής του Ισραήλ στον έλεγχο και στη χρήση του αντιαεροπορικού συστήματος.
Πέραν της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων, ο κ. Παφίλης ζήτησε να συζητηθεί και να ψηφιστεί η συμφωνία για το αντιαεροπορικό σύστημα, και στην Ολομέλεια. Μάλιστα, επικαλέστηκε τη διαδικασία που είχε ακολουθηθεί για τη συμφωνία προμήθειας φρεγατών Belharra. Σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, θα πρέπει να υπάρξει «ουσιαστική ενημέρωση» τόσο των κοινοβουλευτικών κομμάτων όσο και της κοινής γνώμης για τη συμφωνία.
Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωση του, επέκρινε την κυβέρνηση για τη συμφωνία, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη απόφαση» της κυβέρνησης, που «επιταχύνει την πολεμική προετοιμασία» και εμβαθύνει την εμπλοκή της χώρας σε «ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς». Επίσης, έθεσε ερωτήματα για την ίδια τη συμφωνία και στον βαθμό εμπλοκής του Ισραήλ στον έλεγχο και στη χρήση του αντιαεροπορικού συστήματος.
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