Ανοίγει ο φάκελος πυρηνική ενέργεια: Συστήνεται η επιτροπή που θα εξετάσει πιθανή αξιοποίησή της και στην Ελλάδα

Η επιτροπή θα εξετάσει τη σκοπιμότητα και τις προϋποθέσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος - Για «ένα πολύ σημαντικό ορόσημο και πρώτο θεσμικό βήμα σε ένα δρόμο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αξιοποίηση της πυρηνικής ενεργείας στην Ελλάδα» έκανε λόγο ο Νίκος Τσάφος