Ανοίγει ο φάκελος πυρηνική ενέργεια: Συστήνεται η επιτροπή που θα εξετάσει πιθανή αξιοποίησή της και στην Ελλάδα
Ανοίγει ο φάκελος πυρηνική ενέργεια: Συστήνεται η επιτροπή που θα εξετάσει πιθανή αξιοποίησή της και στην Ελλάδα
Η επιτροπή θα εξετάσει τη σκοπιμότητα και τις προϋποθέσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος - Για «ένα πολύ σημαντικό ορόσημο και πρώτο θεσμικό βήμα σε ένα δρόμο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αξιοποίηση της πυρηνικής ενεργείας στην Ελλάδα» έκανε λόγο ο Νίκος Τσάφος
Εκδόθηκε στο ΦΕΚ η πράξη υπουργικού συμβουλίου για την «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια», όπως έκανε γνωστό ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Νίκος Τσάφος.
Όπως αναφέρει ο ίδιος, πρόκειται για «ένα πολύ σημαντικό ορόσημο και το πρώτο θεσμικό βήμα σε ένα δρόμο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αξιοποίηση της πυρηνικής ενεργείας στην Ελλάδα».
Σε αυτό το στάδιο, εξηγεί ο κ. Τσάφος, η Επιτροπή έχει δύο σκοπούς:
«Πρώτον, να αναβαθμίσει το δημόσιο διάλογο και την γνώση διαφόρων φορέων σχετικά με την πυρηνική ενέργεια ώστε να υπάρχει μια συναντίληψη των βασικών παραμέτρων του τι σημαίνει πυρηνική ενέργεια – να μιλάμε με πραγματικά δεδομένα από την εμπειρία άλλων χωρών αντί να βασιζόμαστε σε προκαταλήψεις και σε μισές αλήθειες.
Δεύτερον, η Επιτροπή θα εξετάσει βασικά ερωτήματα, όπως: ταιριάζει η πυρηνική τεχνολογία στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, υπό ποιες παραδοχές θα μπορούσε να μειώσει το κόστος για τους καταναλωτές, τι άλλα οφέλη έχει (π.χ., ενεργειακή ασφάλεια), πως θα οργανώναμε και θα χρηματοδοτούσαμε ένα τέτοιο εγχείρημα, τι ρίσκα εμπεριέχει και πως θα τα αντιμετωπίσουμε, ποια είναι τα θεσμικά, ρυθμιστικά και νομικά κενά που πρέπει να καλύψουμε, ποιο είναι ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση ενός προγράμματος, και ποια είναι τα ορόσημα σε αυτή την πορεία;»
«Πολλά ερωτήματα – και πολλή δουλεία. Αλλά ξεκινάμε – γιατί οφείλουμε να εξετάσουμε όλες τις τεχνολογικές λύσεις που θα μπορούσαν να κάνουν καλό στη χώρα» καταλήγει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ με την απόφαση
Στη διυπουργική επιτροπή, με πρόεδρο τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο, προβλέπεται να συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, τα υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Υγείας. Παράλληλα, τεχνική ομάδα θα αναλάβει την επιστημονική και επιχειρησιακή επεξεργασία, από την αξιολόγηση των τεχνολογιών μέχρι τα πιθανά μοντέλα υλοποίησης. H πρώτη αξιολόγηση εκτιμάται ότι θα απαιτούσε 12–18 μήνες.
Όπως αναφέρει ο ίδιος, πρόκειται για «ένα πολύ σημαντικό ορόσημο και το πρώτο θεσμικό βήμα σε ένα δρόμο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αξιοποίηση της πυρηνικής ενεργείας στην Ελλάδα».
Σε αυτό το στάδιο, εξηγεί ο κ. Τσάφος, η Επιτροπή έχει δύο σκοπούς:
«Πρώτον, να αναβαθμίσει το δημόσιο διάλογο και την γνώση διαφόρων φορέων σχετικά με την πυρηνική ενέργεια ώστε να υπάρχει μια συναντίληψη των βασικών παραμέτρων του τι σημαίνει πυρηνική ενέργεια – να μιλάμε με πραγματικά δεδομένα από την εμπειρία άλλων χωρών αντί να βασιζόμαστε σε προκαταλήψεις και σε μισές αλήθειες.
Δεύτερον, η Επιτροπή θα εξετάσει βασικά ερωτήματα, όπως: ταιριάζει η πυρηνική τεχνολογία στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, υπό ποιες παραδοχές θα μπορούσε να μειώσει το κόστος για τους καταναλωτές, τι άλλα οφέλη έχει (π.χ., ενεργειακή ασφάλεια), πως θα οργανώναμε και θα χρηματοδοτούσαμε ένα τέτοιο εγχείρημα, τι ρίσκα εμπεριέχει και πως θα τα αντιμετωπίσουμε, ποια είναι τα θεσμικά, ρυθμιστικά και νομικά κενά που πρέπει να καλύψουμε, ποιο είναι ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση ενός προγράμματος, και ποια είναι τα ορόσημα σε αυτή την πορεία;»
«Πολλά ερωτήματα – και πολλή δουλεία. Αλλά ξεκινάμε – γιατί οφείλουμε να εξετάσουμε όλες τις τεχνολογικές λύσεις που θα μπορούσαν να κάνουν καλό στη χώρα» καταλήγει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ με την απόφαση
Στη διυπουργική επιτροπή, με πρόεδρο τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο, προβλέπεται να συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, τα υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Υγείας. Παράλληλα, τεχνική ομάδα θα αναλάβει την επιστημονική και επιχειρησιακή επεξεργασία, από την αξιολόγηση των τεχνολογιών μέχρι τα πιθανά μοντέλα υλοποίησης. H πρώτη αξιολόγηση εκτιμάται ότι θα απαιτούσε 12–18 μήνες.
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